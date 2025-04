Centro Oberhausen: Nanu-Nana-Kunden aus dem Häuschen – „Take all my money“

Im Centro Oberhausen finden Besucher zahlreiche Shops – mitunter Nanu-Nana. Dort findet man unter anderem Deko-Artikel, Textilien, Spielzeuge und alles rund ums Thema Geschenke.

In dem Nanu-Nana-Store im Centro Oberhausen hat eine Kundin jetzt zusätzlich dazu etwas entdeckt, das im Netz für Begeisterung sorgt.

Centro Oberhausen: Nanu-Nana überzeugt Kunden

In einem TikTok-Video zeigt eine Kundin von Nanu-Nana die Döner-Kollektion des Unternehmens. Zu sehen sind Tüten mit der Aufschrift „Döner-Tasche“, Servietten mit der Beschriftung „Döner Kebab“ (20 Stück) und Tassen, auf denen „Döner Tasse“ steht.

Alle Produkte sind weiß/rot gehalten und bilden einen Döner-Verkäufer ab. Die Produkte der kosten laut Website zwischen 1,95 Euro und 3,95 Euro. Die Kundin schreibt dazu „Take all my money“, zu Deutsch „Nimm all mein Geld“. Doch sie ist nicht die einzige, die völlig aus dem Häuschen ist.

Produkte sorgen für Begeisterung: „Muss ich haben“

In den Kommentaren zeigen sich auch andere User begeistert über die Produkte im Centro Oberhausen. Dort heißt es: „Muss ich haben“, „Ich brauche diese Döner-Tasche“ und „Ich muss wohl nach Nanu-Nana“.

Eine andere Userin zeigt sich hingegen skeptisch und kommentiert: „Würde beim Anblick meiner Tasse immer Hunger auf Döner haben“. Eine weitere hätte sich zudem eine vielfältigere Kollektion gewünscht. „Schade, dass es kein T-Shirt gibt“, schreibt sie enttäuscht. Ob Nanu-Nana das Sortiment bald erweitert und bald weitere Produkte im Centro Oberhausen zu finden sind, ist allerdings fraglich.