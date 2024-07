US-Amerikaner besucht erstmals Centro Oberhausen – DAS hat er nicht erwartet: „Verrückt“

Das Westfield Centro Oberhausen ist bis weit über die Grenzen des Ruhrgebiets bekannt. Mit seinen 120.000 Quadratmetern lockt das größte Einkaufszentrum in Deutschland nicht nur Shopping-Fans in Oberhausens Neue Mitte.

Rund um das Centro gibt es auch zahlreiche Freizeitangebote, die viele Menschen überzeugen. Ob Legoland, Sea Life oder Gasometer – rund um das Einkaufszentrum kommt beinahe jeder auf seine Kosten. Jetzt hat sich ein US-Amerikaner ins Centro Oberhausen verirrt, der seine Beobachtungen in Deutschland schon länger dokumentiert. Im Einkaufszentrum zieht er einen besonderen Vergleich.

US-Amerikaner im Centro Oberhausen: „Verrückt“

„ryaneatss“ ist normalerweise für seine Food-Videos bekannt. Der Instagram-Star testet sich durch die kulinarischen Highlights aus NRW und hat auch schon die ein oder andere Ruhrpott-Spezialität verkostet. Was ihm ein Currywurst-Verkäufer dabei einst anbot, ist unfassbar >>>

Nun also hat es den US-Amerikaner ins Centro Oberhausen verschlagen. Wer glaubt, dass der junge Mann aus den Staaten vom Ausmaß der deutschen Mall unbeeindruckt bleibt, der irrt. „Verrückt, verrückt“, entfährt es dem Influencer beim Gang durch die lichtdurchfluteten Passagen und stellt fest: „Das will ja gar nicht aufhören.“

Und dann zieht der Ami einen Vergleich, der für das Centro Oberhausen angesichts der Dimensionen der Malls in seiner Heimat ein wahrer Ritterschlag ist: „Die Größe des Einkaufszentrums erinnert mich definitiv an die USA. Ich fühle mich wie Zuhause.“

US-Amerikaner erlebt Drama im Centro Oberhausen

Doch kein „ryaneatss“-Video ohne Geschmacks-Urteil. So gönnt sich der US-Amerikaner in einem Restaurant an der Centro-Promenade ein Spaghetti-Gericht mit Entenfleisch. Die Rache folgt auf den Fuß.

Während des Aufenthalts im Außenbereich des Centro Oberhausen wollte ein Artgenosse den Tod der Ente offenbar rächen. Doch die Kot-Attacke des gefiederten Angreifers sollte am Ende knapp an dem US-Amerikaner vorbeischrammen. Glück gehabt…