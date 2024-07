Gasometer Oberhausen mit wichtiger Nachricht – Besucher schauen ganz genau hin

Seit dem 15. März gibt es die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen zu bestaunen. Jetzt hat die Institution eine wichtige Nachricht für alle Besucher.

Insgesamt 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt – und trotzdem sind die Weltmeere kaum erforscht! Seit einigen Monaten widmet der Gasometer Oberhausen der Thematik mit „Planet Ozean“ sogar eine eigene Ausstellung. Wir durften uns noch vor dem Start ein genaues Bild von der Ausstellung machen. Hier berichten wir von unseren Eindrücken>>>

Gasometer Oberhausen: Großer Besucherandrang schon in den Osterferien

Und „Planet Ozean“ stößt auf reges Interesse, löste einen regelrechten Hype aus. In den ersten drei Wochen nach der Eröffnung haben über 100.000 Besucher dem Gasometer einen Besuch abgestattet. Nach rund einem Monat waren es fast 150.000 Menschen! Damit legte „Planet Ozean“ den erfolgsreichsten Ausstellungs-Start aller Zeiten hin (wir berichteten).

Und der große Besucherandrang sorgte in den Osterferien teilweise für großen Frust in den Warteschlangen. Damit so etwas in den Sommerferien weitestgehend vermieden werden kann, hat sich der Gasometer etwas überlegt.

Gasometer Oberhausen hat einen Tag mehr in den Ferien auf

„Ob Regen oder Sonnenschein: In den großen NRW-Sommerferien hat der Gasometer auch an Montagen geöffnet. Vom 8. Juli bis zum 20. August freut sich die Ausstellung ‚Planet Ozean‘ dann an jedem Tag der Woche von 10 bis 18 Uhr auf Gäste“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Da schauen viele Besucher genau hin. Wann macht ein Besuch am meisten Sinn? Besonders an Regen-Tagen ist der Gasometer gut frequentiert. Ein Besuch an wärmeren Tagen, wenn zahlreiche Menschen im Freibad weilen, dürfte da also am vorteilhaften sein.