Centro Oberhausen eröffnet neues Mode-Geschäft – doch es gibt einen dicken Haken

Das Centro Oberhausen erhält ein neues Mode-Standbein – doch sollten sich Shopping-Wütige nicht zu früh freuen. Denn die Eröffnung ist an strenge Bedingungen gebunden.

Im Sommer dürfen sich Besucher des Westfield Centro Oberhausen über Kleidung, Accessoires und weitere Angebote von Influencerin Karo Kauer hermachen. Die Instagram-Persönlichkeit bietet an ausgewählten Standorten im Ruhrgebiet und darüber hinaus ihre eigene Modelinie und vieles mehr zum Verkauf an, wie die „WAZ“ berichtet.

Karo Kauers Mode im Centro Oberhausen

Ein Stopp auf Karo Kauers „Mode-Tour“ ist das Einkaufszentrum in Oberhausen. Die Influencerin, die aus dem kleinen Städtchen Eislingen in der Nähe von Stuttgart stammt, hat eine halbe Million Follower auf Instagram. Die 31-Jährige ist zweifache Mutter und betreibt neben einem Café seit drei Jahren ihr eigenes Modelabel für Kleidung, Accessoires und Beauty-Produkte.

Auf einer mehrtägigen Reise durch das Land wollen die Planer der Marke ihre Kreationen vorstellen. Die gibt es bisher nur online oder bei einzelnen Modehäusern wie Peek & Cloppenburg zu kaufen. Im Sommer sollen aber auch Oberhausener und Besucher der Ruhrgebietsstadt die einmalige Möglichkeit haben, diese im bekannten Einkaufszentrum zu erstehen.

Angebot nur für kurze Zeit

Und hier kommt der Haken: Das Angebot gibt es nur an einem einzigen Tag. Am 5. Juli, einem Mittwoch, wird vor dem Einkaufszentrum ein großer Truck stehen. Laut „WAZ“-Informationen soll der Truck auf dem Luise-Albertz-Platz vor dem Eingang zur Coca-Cola-Oase stehen. In dem mobilen Store kannst du dann von 10.00 bis 18.00 Uhr shoppen – solange der Vorrat reicht.

Neben den bekannten Hoodies soll es auch andere Kleidung geben, so zum Beispiel die Kleidungslinie „Basic, but not so basic", das Eau de Parfum N''O2 und sogar ein paar Weine. Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen. Wie bei einer richtigen Roadshow wird der Truck im Juli auch an anderen Standorten halt machen.