Centro Oberhausen: Neue Läden eröffnet – SIE werden sich freuen

Das Centro Oberhausen ist ein wahres Paradies für alle Shopping-Freunde. Egal ob Klamotten, Technik oder Parfum: Allzu große Schwierigkeiten beim Stöbern dürften Kunden nicht haben. Allerdings lockt das Center nicht nur mit Einkaufs-Möglichkeiten.

Wer einmal einen intensiven Shopping-Tag im Center oder in der City verbracht hat, der weiß: Das Bummeln durch die Geschäfte kann ganz schön kräftezehrend sein! Nur gut, dass das Centro Oberhausen auf seiner Promenade auch genug Möglichkeiten zur Stärkung bietet. Und alle, die am Centro gerne Essen gehen, dürfen sich jetzt freuen: Es gab einige Neueröffnungen!

Centro Oberhausen: Promenade boomt

„Seit geraumer Zeit ist die Promenade wieder voll vermietet. Wir haben jetzt das beste Gastro-Angebot, das es jemals an der Promenade gab“, wird Center-Manager Andreas Ulmer vom „Soester-Anzeiger“ zitiert.

Vier neue Restaurant haben in letzter Zeit ihre Pforten auf der Promenade eröffnet. Darunter auch das Burger-Restaurant „Peter Pane“. Bei der Restaurantkette gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Burgern – teilweise auch in vegan und vegetarisch.

Centro Oberhausen: Pizza, Fisch und Co.

Im neu eröffneten Restaurant „Al Carbone“ bekommen Gäste frischen Fisch und Steaks serviert. Unter anderem gibt es dort Prime Beef. Durch einen Trockenreifungsprozess von 40 bis 60 Tagen schmeckt das Fleisch besonders intensiv. Ebenfalls neu am Centro Oberhausen: Das türkisch-mediterrane Restaurant „Big Chefs“ – es serviert eine Mischung aus ägäischen und levantinischen sowie internationalen Spezialitäten.

Pizza-Liebhaber kommen bei „60 Seconds to Napoli“ seit einiger Zeit auf ihre Kosten. Die neue Filiale auf der Promenade ist mit circa 140 Sitzplätzen im Innenbereich und 120 Außenplätzen die bislang größte Filiale der beliebten Restaurant-Kette, wie der „Soester-Anzeiger“ schreibt. Hier bekommst du Pizza aus einem 485 Grad heißen Ofen. Dadurch beträgt die Backzeit gerade einmal 60 Sekunden – und erklärt zudem den Namen des Unternehmens.