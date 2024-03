Centro Oberhausen verkündet Schließungen – es trifft gleich zwei beliebte Läden

Gleich zwei Verluste auf einen Schlag! Das Centro Oberhausen wird ab sofort wieder etwas leerer sein. Denn zwei Ladenzeilen brauchen Nachmieter. Ein beliebtes Restaurant und ein Café haben das Shoppingcenter verlassen, wie die „WAZ“ berichtet.

Somit schrumpft das gastronomische Angebot im Centro Oberhausen zusammen. Bitter für die Besucher! Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.

Centro Oberhausen verliert zwei Restaurants

Das Einkaufszentrum ist im Umbruch. Ladenzeilen werden renoviert, einige werden größer und die Mieter können ihr Angebot erweitern, andere allerdings verlassen den Standort in Neue Mitte. Dazu zählt auch das Schnellrestaurant Nordsee, wie der Centro-Manager gegenüber der „WAZ“ bestätigt.

Auch interessant: Oberhausen: Olgas Rock fällt aus – und jetzt kommt es noch dicker

Dabei war der Imbiss schon seit Jahren eine feste Instanz für das Centro und eines der Standard-Pausenziele für hungrige Besucher. Hier konnten sie vor Ort nach dem Shoppen mit Fisch-Gerichten und -Brötchen wieder auftanken oder sich für die Heimfahrt etwas mitnehmen. Doch damit ist jetzt Schluss.

Besucher können gespannt sein

Während die Nordsee-Filiale in der Vergangenheit schon einmal innerhalb des Einkaufszentrums umgezogen ist, war das „Simitci Cafe Keifi“ von Anfang an nahe dem Centereingang am Platz der Guten Hoffnung. Dort konnten Besucher bisher türkische oder auch griechische Backwaren genießen.

Doch nach gerade einmal anderthalb Jahren ist auch dieses Café nun raus. Mehr dazu erfährst du im Artikel der „WAZ“. Und jetzt zu den guten Nachrichten. Denn das Shoppingcenter in Oberhausen hat nicht nur Abgänge zu verkünden, es sind auch Neuzugänge angekündigt – und ein Wiedersehen.

Mehr dazu hier: