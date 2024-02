Centro Oberhausen: Kunden jubeln – beliebter Laden kehrt endlich zurück

Bei den Neuigkeiten aus dem Centro Oberhausen geht es Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen verkündete das Einkaufszentrum eine Hammer-Neueröffnung. Eine äußerst beliebte Fashion-Marke kommt (>>> hier alle Details zur Eröffnung)! Und jetzt steht obendrein auch noch eine von vielen Kunden ersehnte Rückkehr bevor!

Mit einem frisch modernisierten Geschäft meldet sich Deichmann bei seinen Kundinnen und Kunden im Centro Oberhausen zurück. Bereits in der kommenden Wochen eröffnet die Schuh-Kette nach dem Umbau wieder ihre Türen.

Centro Oberhausen: Deichmann öffnet renovierte Filiale

Ganz konkret findet die Wiedereröffnung am Donnerstag, 28. März, um 10 Uhr statt. In den neu gestalteten Verkaufsräumen im Obergeschoß des Centro Oberhausen präsentiert Deichmann nach dem Umbau sein umfangreiches Angebot zeitgemäß in einem hellen und freundlichen Ambiente. Die Filiale im Centro ist montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Deichmann versteht sich als Omnichannel-Anbieter und will daher den klassischen Einkauf im Schuhgeschäft vor Ort mit kundennahen digitalen Services verbinden. In der Filiale lässt sich zum Beispiel eine digitale Fußmessung vornehmen – zügig, präzise und unkompliziert mit einer eigens von Deichmann neu entwickelten Messplatte. Das erleichtert den Kunden die Auswahl passgenauer Schuhe.

Top-Marken von adidas bis Jack Wolfskin

Prägend für das neue Store-Konzept im Centro Oberhausen sind moderne Optik, großzügiges Raumgefühl, sanfte Farben und viel Platz für Sportartikel. Apropos: Gerade in den vergangenen Jahren wurde das Angebot sportlicher Schuhe und Sneaker kontinuierlich erweitert, sodass auch Premium-Marken wie adidas, Nike, Puma, FILA, Reebok, Asics, Bench, Skechers und Jack Wolfskin zum Sortiment gehören. Des Weiteren steht Deichmann für ein umfangreiches Angebot, wenn es um die richtigen Schuhe für Kinderfüße geht.

Unter dem Stichwort „Energieeffizienz“ setzt Deichmann in der renovierten Filiale im Centro Oberhausen auf neue, besonders effiziente LED-Beleuchtungssysteme mit einem Einsparpotenzial von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zur bisherigen Technik.