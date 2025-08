Keine Kunden-Toiletten bei Aldi? Discounter mit deutlicher Ansage

Mindestens einmal in der Woche zieht es viele in den Discounter oder Supermarkt für den wöchentlichen Einkauf. Vor allem Aldi ist da bei den meisten Verbrauchern die Anlaufstelle Nummer eins. Um Brot, Gemüse und Co. zu besorgen, vergehen auch schon gern mal einige Minuten.

Besonders ärgerlich ist es dann, wenn man kurz vor einer langen Kassenschlange merkt, dass man auf die Toilette muss. Aldi hat offiziell keine Kunden-Toilette – und das schlägt bei vielen Kunden übel auf.

Aldi arbeitet an dem Problem

„Was ich nicht verstehe, dass Läden wie Aldi und Lidl nicht verpflichtet werden, Toiletten mit einzubauen. Die Kunden lassen viel Geld dort“, echauffiert sich ein Facebook-User unter einen Beitrag von Aldi Süd.

+++Hohe Preise bei Aldi, Rewe und Co. – Produkte bald unbezahlbar?+++

Der Discounter reagiert sofort und klärt auf: „Wo es baulich bedingt möglich ist, haben neuere Filialen von uns bereits WCs für unsere Kunden ergänzt.“ Das sei jedoch nicht immer einheitlich möglich – den Hinweis nehme Aldi Süd aber mit auf.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch manch eine Aldi-Filiale ist offenbar bereits am Puls der Zeit. Wie eine weitere Facebook-Userin nämlich schreibt, gibt es in einigen Läden bereits Toiletten. „Im Aldi in der Polcherstraße kannst du als Kunde zur Toilette. Man muss nur an der Kasse Bescheid sagen, dann drücken die dir die Tür auf“, heißt es im Netz.

Mehr spannende Themen für dich:

Erst kürzlich berichteten wir über die Gründe, warum Aldi, Lidl und Co. keine WC-Räume für ihre Kunden anbieten. Das hat zum einen wirtschaftliche Gründe, da Toiletten hohe Kosten für Reinigung, Wartung und Personal verursachen. Hinzu kommt, dass in vielen Märkten schlicht Platzmangel herrscht. Mehr zu diesem Thema erfährst du >>>hier.