A3 bei Oberhausen: Vier Verletzte nach heftigem Unfall – Sperrung sorgte für Stau

Am Freitagvormittag (16. August) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 bei Oberhausen. Um etwa kurz vor 10 Uhr krachte hinter dem Kreuz Oberhausen-Nord in Fahrtrichtung Köln ein Transporter auf einen LKW.

Bei dem Zusammenprall wurden die vier Insassen des Transporters schwer verletzt. Zwei Fahrspuren der A3 in Oberhausen mussten für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

+++ Essen: Raser-Rapper bricht Schweigen nach Unfall – „Wie durch ein Wunder überlebt“ +++

A3 in Oberhausen: Vier Verletzte nach Unfall

Als die Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle auf der A3 in Oberhausen eintrafen, begannen sie direkt mit der Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurden alle vier Personen in verschiedene umliegende Krankenhäuser gebracht. Einzig der Fahrer des LKWs blieb unverletzt.

+++ Gasometer Oberhausen verkündet es selbst: Änderung bei Preis und Öffnungszeiten! +++

Zwei Fahrspuren der A3 waren bis in die Mittagsstunden gesperrt. Auf der A3 kam es zwischenzeitlich auf rund fünf Kilometern zu Stau. Allmählich fließt der Verkehr jedoch wieder.

Noch mehr Meldungen:

Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall auf der A3 in Oberhausen kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.