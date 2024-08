Essen: Raser-Rapper bricht Schweigen nach Unfall – „Wie durch ein Wunder überlebt“

Am Limbecker Platz in Essen kam es in der Nacht von Mittwoch (7. August) auf Donnerstag (8. August) zu einem schweren Verkehrsunfall. Trotz roter Ampel passierte ein Mercedes-Fahrer die Kreuzung und rammte eine Mini-Fahrerin. Bei dem Mercedes-Fahrer soll es sich jedoch nicht um einen Unbekannten handeln. Auf sozialen Medien wird vermutet, dass der Unfallverursacher der Rapper Sinan-G aus Essen ist (wir berichten).

Tagelang kursierten die Gerüchte um den Rapper durch die sozialen Medien. Jetzt bricht Sinan-G endlich sein Schweigen und postet am Wochenende einen Beitrag auf Instagram.

Essen: Rapper hatte nach dem Unfall starke Schmerzen

Mit eigenen Worten beschreibt Sinan-G aus Essen die Momente des Unfalls. Er erklärt: „Wie durch ein Wunder habe ich überlebt und keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen, dennoch fühlt sich mein Körper durchgeschüttelt an.“ Wie „t-online.de“ berichtet, konnte sich der Rapper erst jetzt melden, da er zuvor zu starke Schmerzen wegen des Unfalls erleiden musste.

In einem weiteren Video berichtet der Rapper aus Essen, dass ihn nach seinem Unfall zahlreiche Nachrichten von besorgten Fans erreicht hätten. Wegen einer „Nachrichtensperre“ auf seinem Account habe er diese jedoch nicht beantworten können.

Wie „t-online.de“ anmerkt, erwähnt Sinan-G nicht mit einem Wort die Mini-Fahrerin, die während des Unfalls verletzt wurde. Die Polizei Essen ermittelt momentan gegen den Mercedes-Fahrer. Es besteht nämlich der Verdacht, dass der Auslöser für den Unfall ein illegales Einzelrennen war.

Polizei ermittelt momentan gegen Unfallverursacher

Es ist jedoch immer noch unklar, ob es sich bei dem Mercedes-Fahrer tatsächlich um Sinan-G handelt. Die Polizei Essen hat keine Angaben über die Identität des Unfallverursachers gemacht. Der Rapper hat auch mittlerweile den Beitrag auf Instagram wieder gelöscht. Der Grund dafür ist ungeklärt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrverhalten des 36-Jährigen vor dem Verkehrsunfall machen können, sollen sich bei der Polizei Essen melden. Diese ist telefonisch unter 0201/829-0 zu erreichen oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.