Duisburg: Nach tragischem Tod von 4-Jährigem – Bootseigentümer gehen emotionalen Schritt

Es war Mittwochabend, als sich das schreckliche Unglück in Duisburg ereignete. Ein kleiner Junge war am 7. August im Innenhafen der Ruhrgebietsstadt ins Wasser gefallen. Nach ersten Informationen soll der erst Vierjährige von einem Hausboot am Binnenhafen gefallen sein. Rettungstaucher sprangen sofort hinterher, ein Notarzt leitete noch vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein, bevor der Kleine ins Krankenhaus gebracht wurde. Mehr Hintergründe zu dem schrecklichen Unfall hier.

Leider überlebte das Kind den Unfall nicht. Der Vierjährige erlag noch am Mittwochabend seinen Verletzungen, wie die Polizei Duisburg am Donnerstag mitteilte. Nach dem Unglück meldeten sich Bootsbesitzer zu Wort.

Duisburg: Rührende Aktion nach tragischem Unfall

Nachdem die schreckliche Nachricht die Runde machte, meldeten sich Bootsbesitzer zu Wort, die alles mitangesehen haben. „Wir sind Bootseigner in der Marina Duisburg und haben am Mittwochabend alles mit angesehen. Ein Andenken an den kleinen Jungen empfinden wir als mehr als angebracht“, schrieben sie den „Duisburger Nachrichten“. Sie planen eine Gedenkaktion.

Um dem kleinen Jungen zu gedenken, wird am Samstag, den 10. August, zwischen 20 und 20.30 Uhr am Innenhafen, auf der Seite der Bürogebäude in Richtung Hafenbecken, eine stille Zusammenkunft stattfinden. Diese soll nach eigenen Angaben ein Zeichen des Respekts und der Demut angesichts dieses tragischen Unglücks sein. Die Verantwortlichen forderten die Duisburger auf, diese Information zu verbreiten.

Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist nach dem Unfall riesig. Zahlreiche Duisburger und Umgebung bekundeten ihr Beileid, wünschten der Familie viel Kraft in dieser schrecklichen und traurigen Zeit und zeigten ihr tiefstes Mitgefühl. „Mein Beileid den Angehörigen. Mögen viele Engel den kleinen Jungen nun auf seiner Reise begleiten und für immer behüten“, lautete einer der vielen Kommentare. Mit der stillen Zusammenkunft am Samstagabend wird dem Jungen noch einmal die letzte Ehre erwiesen.