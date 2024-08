Duisburg: Unfall-Drama am Innenhafen! Kind (5) fällt ins Wasser ++ Großeinsatz

Alarm am Duisburger Innenhafen! Hier ist am Mittwochabend (7. August) ein Kind ins Wasser gefallen. So muss es von einem Hausboot am Binnenhafen gestürzt sein.

Rettungstaucher sprangen sofort hinterher und konnten es aus dem Wasser bergen. Allerdings musste ein Notarzt Reanimationsmaßnahmen einleiten. Danach ging es sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Duisburg: Kind (5) in den Innenhafen gefallen

Um 19.50 Uhr herrschte wilde Aufregung am Innenhafen in Duisburg. So ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Kind sollte von einem Hausboot aus ins Wasser gestürzt sein. Die Beamten verständigten umgehend die Feuerwehr und die Wasserrettungsstaffel.

Die wiederum setzten Taucher ein, die sich sofort auf die Suche nach dem fünf Jahre alten Kind machten – und es glücklicherweise bereits nach kurzer Zeit fanden. Ein Notarzt musste das Kind reanimieren und im Rettungswagen ging es anschließend direkt in eine Klinik.

Duisburg: Wie kam es zu dem Unfall?

Bei Eingang der Meldung der Feuerwehr (Stand 20.50 Uhr) lief der Einsatz noch. Allerdings ging die Behörde davon aus, ihn gegen 21.15 Uhr beenden zu können. Es waren 40 Kräfte im Einsatz. Die Polizei hat rund um die Unfallstelle Absperrmaßnahmen durchgeführt.

Nach Abschluss des Rettungseinsatzes stellen sich den Behörden allerdings noch ein paar Fragen. Wie genau kam es zu dem Unfall? Wurde die Aufsichtspflicht vernachlässigt oder war es schlichtweg ein Unglück? Noch gibt es keine Hinweise oder Gewissheit. Aber die Polizei wird sich dieser Fragen nun sicherlich annehmen. Möglicherweise wird auch noch nach Zeugen gesucht.