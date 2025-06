Mallorca: Gefahr lauert im Wasser – Experten ratlos

Aufruhr an einem beliebten Strand auf Mallorca!

Auf der Sonneninsel kam es am Sonntag (15. Juni) am Strand von Magaluf zu einem schrecklichen Zwischenfall. Ein Kind wurde im Meer vom einem gefährlichen Tier verletzt und musste sofort medizinisch versorgt werden. Der Vorfall sorgte dabei für Aufsehen – Experten stehen vor einem großen Rätsel.

Mallorca: Kind schwer verletzt

Wie das Nachrichtenportal „Crónica Balear“ berichtet, kam es in Magaluf zu dramatischen Szenen. Ein Kind wurde im Wasser von einem Stachelrochen gestochen und verletzt. Das Tier fügte dem Badegast eine tiefe Schnittwunde im Arm zu, welche umgehend behandelt werden musste.

Die Rettungsschwimmer vor Ort leisteten erste Hilfe und versorgten die Wunde des Kindes sofort. Kurz darauf kam dann auch ein Krankenwagen und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Meeresschutzstiftung des Palma Aquarium bestätigte auf Anfrage der dpa den Zwischenfall in Magaluf. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sich solch ein Zwischenfall wiederholt, relativ hoch.

Mallorca: Experten stehen vor Rätsel

In letzter Zeit werden immer mehr Teufelsrochen an den Küsten der Insel gesehen. Doch was dahinter steckt, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklären, wie Debora Morrison, die Leiterin der Meeresschutz-Stiftung vom Palma Aquarium, gegenüber der „Mallorca Zeitung“ sagt.

„Wir können uns nicht erklären, warum immer mehr Teufelsrochen in Küstennähe gefunden werden. Wir arbeiten schon seit einer Weile eng mit Experten von außerhalb zusammen. Auf Mallorca werden regelmäßig Schildkröten, Haie oder Delfine gefunden. Mit Teufelsrochen aber haben wir bisher kaum Erfahrung. Was gerade passiert, gab es noch nie. Wir sind sehr besorgt“, so Debora Morrison.