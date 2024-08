Essen: Mann in Ruhr vermisst! Rettungskräfte mit Großeinsatz

Horror-Vorfall in Essen! Am frühen Montagabend (5. August) kam es an der Ruhr in Essen zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr. Ein Mann (42) wurde seit 19 Uhr vermisst.

Auch ein Hubschrauber, mehrere Boote und eine Drohne kamen zum Einsatz. Die Suche fand in Höhe der Westfalenstraße in Essen-Steele statt. Viel wisse die Polizei noch nicht. Von wo genau er ins Wasser ging, sei bisher unklar. An der Stelle gibt es mehrere Zugänge zur Ruhr.

Essen: Rettungskräfte mit Großeinsatz! Mann in Ruhr vermisst

Nach DER WESTEN-Informationen ist der Mann mit Freunden ins Wasser gegangen. Er sei dann im Wasser untergegangen – danach begann die große Suche.

Essen: In der Ruhr gilt ein Mann als vermisst. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Foto: Justin Brosch

Gegen 22 Uhr unterbrachen die Rettungskräfte zunächst die Suche. Sie soll am Dienstag (6. August) fortgesetzt werden.