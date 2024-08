Dortmund: Polizei-Einsatz im Freibad – das Alter der Täter schockiert

Direkt neben dem Westfalenstadion gelegen gehört das Freibad Volkspark zu den beliebtesten Orten in Dortmund, um sich an heißen Sommertagen abzukühlen. Doch am Dienstag (6. August) nahm der Abend dort ein unschönes Ende.

Gegen 18.45 Uhr erhielt die Polizei Dortmund mehrere Notrufe aus dem Volkspark. Die Lage war zunächst unklar – sogar eine größere Schlägerei wurde befürchtet. Die letztendlichen Dimensionen des Einsatzes waren zwar kleiner, aber keinesfalls beruhigender.

Dortmund: Zwischenfall im Freibad

Am Mittwochmorgen erfuhren die „Ruhrnachrichten“ von der Polizei, dass es im Freibad Volkspark insgesamt zwei voneinander unabhängige Einsätze gegeben hat. Dabei kam es auch zu Festnahmen – unter anderem wegen eines widerlichen sexuellen Übergriffs. Dabei schockiert vor allem das Alter der Beteiligten.

Zwei Vierergruppen von Jugendlichen seien „wegen Nichtigkeiten“ aufeinander los gegangen, hieß es von der Polizei. Dabei habe einer von ihnen plötzlich mit Pfefferspray gesprüht und zwei seiner Kontrahenten verletzt. Zwei Schläger (beide 15) wurden festgenommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben – zwei andere Jugendliche konnten sich den Beamten bisher entziehen.

Jugendlicher in den Schritt gefasst

Kurz darauf kam es zu einem weiteren entsetzlichen Vorfall im Freibad. Einem 15-jährigen Mädchen sei von einer fremden Person in den Schritt gefasst worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vor Ort schnappen – doch bei der Festnahme kam es zu weiteren unschönen Szenen.

Die Angehörigen des Mädchens sollen den Verdächtigen während dessen Festnahme mit Steinen beworfen haben.