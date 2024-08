Dortmund: Brutale Messerattacke in der Innenstadt – 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt!

Entsetzliche Bluttat am Sonntagabend (4. August) in Dortmund!

In der Innenstadt wurde ein 32-jähriger Mann bei einem Streit durch ein Messer lebensgefährlich verletzt. Dem mutmaßlichen Täter wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Dortmund: Streit eskaliert – Mann zückt Messer

Die Tat ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf der Unnaer Straße. Der 32-jährige Dortmunder geriet mit einer fünfköpfigen Gruppe (zwischen 28 und 47 Jahre alt) in eine heftige Auseinandersetzung. Zunächst war der Streit nur verbaler Natur – doch als die Situation immer weiter eskalierte, zog einer der Beteiligten (47) plötzlich ein Messer und rammte es dem 32-Jährigen in den Rücken!

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (6. August) mitteilten, erlitt der junge Mann dabei eine lebensgefährliche Verletzung!

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Der mutmaßliche Täter und die vier weiteren Beteiligten flohen nach dem Messerstich in einem Auto vom Tatort. Doch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolgreich. Die fünfköpfige Truppe konnte vorläufig festgenommen werden – und auch das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Am Montag (5. August) wurde der 47-jährige Hauptverdächtige dem zuständigen Haftrichter des Dortmunder Amtsgerichtes vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.