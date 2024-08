Limbecker Platz in Essen: Crash durch illegales Autorennen? Rapper unter Verdacht

Heftiger Crash auf der Kreuzung am Limbecker Platz in Essen! Bereits in der Nacht von Mittwoch (7. August) auf Donnerstag (8. August) kam es um kurz nach 0 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Autos.

Schuld soll laut Polizei Essen ein Rotlichtverstoß sein, genauer ein Mercedes-Fahrer, der die Kreuzung trotz rotem Ampellicht passiert hatte. Der Unfallfahrer soll zudem kein Unbekannter sein.

Limbecker Platz in Essen: Crash mit zwei Verletzten

Laut Polizei Essen war eine Autofahrerin in einem weißen Mini auf der Kreuzung am Limbecker Platz unterwegs, als ihr Wagen gegen 0.30 Uhr frontal von einem grauen Mercedes Caprio gerammt wurde. Der Mini befand sich auf der Ottilienstraße in Richtung Innenstadt, während das Cabriolett in Fahrtrichtung Hauptbahnhof fuhr.

Zeugen sagten gegenüber den Polizeibeamten aus, dass der 36-jährige Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht auf die Kreuzung fuhr, dadurch den Unfall verursachte.

Beide Autofahrer wurden noch vor Ort von Rettungskräften betreut. Die 22-jährige Mini-Fahrerin war glücklicherweise nur leicht verletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher musste kurz ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Limbecker Platz in Essen: Rapper soll Unfallverursacher sein

Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, das Mercedes Cabrio wurde durch die Polizei Essen sichergestellt. Aufgrund der Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass sich der Essener mit iranischer Staatsbürgerschaft ein sogenanntes „Einzelrennen“ geliefert haben soll. Auch sein Führerschein wurde einkassiert.

In den sozialen Medien wie Instagram und TikTok will man den Schuldigen identifiziert haben. So soll es sich bei dem Mercedes-Fahrer um den Rapper Sinan-G handeln, der mit dem entsprechenden Wagen auch schon auf seinem Instagram-Kanal posierte. Auch ein Statement von dem Duisburger TikToker Bilalgold, der auf Instagram ein Foto des Unfallsautos zeigte und Sinan-G erwähnte, bestätigt die Gerüchte. Auch Twitch-Star Ghaziviersieben erklärte im Netz, dass es dem Rapper nach seinem Autounfall gut gehe.