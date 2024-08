Gasometer Oberhausen verkündet es selbst: Änderung bei Preis und Öffnungszeiten!

Der Gasometer in Oberhausen gilt es beliebtes Industriedenkmal. Hoch ragt das Kulturgut direkt neben der Rudolf-Weber-Arena an der Neuen Mitte in Oberhausen empor, das Werbebanner der aktuellen Ausstellung „Planet Ozean“ kann man sogar von der Autobahn aus sehen.

Die Ausstellung besticht – wie auch die vorherigen Projekte – mit einzigartigen Naturaufnahmen in einer besonderen Kulisse. Fans des Gasometers Oberhausen haben die seit März 2024 laufende Ausstellung bestimmt schon gesehen – doch wer noch nicht da war, oder sogar nochmal hin möchte, für den gibt es schon bald ein besonderes Angebot.

Gasometer Oberhausen: Änderung bei Preis und Öffnungszeiten

Normalerweise hat der Gasometer in Oberhausen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, danach werden in dem Industriedenkmal die Lichter ausgeknipst. Das ist während der aktuell laufenden Sommerferien in NRW besonders schade, kann man doch oben vom Dach des Gasometers gerade zum Sonnenuntergang einen atemberaubenden Blick über die Region genießen.

In einer Woche im August ist das jetzt aber tatsächlich möglich! Im Rahmen der „Local Hero“-Woche zum 25. Jahrestag der Route Industriekultur hat der Gasometer vom 12. bis 18. August veränderte Öffnungszeiten. „Die Route Industriekultur feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und der Gasometer feiert vom 12. bis 18. August 2024 mit“, heißt es auf der Facebookseite. Konkret wird der Gasometer in dieser Woche bis 22 Uhr geöffnet sein – doch das ist noch nicht alles!

Gasometer Oberhausen: Gratis-Führungen für Besucher

So können Besucher an diesen Tagen auch ordentlich sparen, weil der Gasometer ein vergünstigtes Abendticket für den Zeitraum von 18 bis 22 Uhr anbietet. Nur fünf Euro beträgt der Einheitspreis, regulär zahlen Erwachsene 14 Euro und ermäßigte Besucher wie Rentner oder Studenten 11 Euro.

Zudem können Besucher um 19 Uhr an kostenlosen Führungen durch die Ausstellung teilnehmen. Auch diese kosten sonst Geld, sind meist nur für große Gruppen buchbar. Wer also noch einen Besuch im Gasometer Oberhausen plant, sollte diesen Zeitraum nutzen!