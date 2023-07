Die Freude war groß, als vor knapp drei Wochen die Deutsche Post ihre neue Hauptfiliale in der Mülheimer Innenstadt eröffnete. Die neue Hauptpost an der Friedrich-Ebert-Straße bietet allerlei Serviceleistungen an. Unter anderem, dass der Selbstbedienungsbereich mit zwei Banking-Terminals für Kontoauszüge oder Überweisungen sowie zwei Geldautomaten inkl. Einzahlfunktion sieben Tage die Woche für 24 Stunden am Tag geöffnet hat.

Bei all den neuen Leistungen fehlt den Menschen in Mülheim aber ein ganz simples Angebot der Deutschen Post. Ein Angebot, welches generell für die Post elementar wichtig ist.

Deutsche Post in Mülheim ist unvollständig

Denn die neue Hauptpost an der Friedrich-Ebert-Straße verfügt über keinen Außen-Briefkasten. Nach Informationen von „nrz.de“ wollte eine Mülheimerin vor kurzem nur schnell einen Brief einwerfen und suchte deshalb rund um das Gebäude nach einer Möglichkeit dazu. Vergeblich wie sie feststellte. Denn außerhalb der Öffnungszeiten ist es momentan nicht möglich, einen Brief bei der Post einzuwerfen.

+++ Deutsche Post stellt Service nach 20 Jahren endgültig ein – Kunden erwarten leere Briefkästen +++

Auf Anfrage der „NRZ“ bestätigt das Team der Hauptpost-Filiale: „Außenbriefkästen haben wir aktuell nicht.“ Empfohlen wird daher der nächstgelegene Briefkasten an der Leinenweberstraße 6.

Genehmigung der Stadt fehlt

Die Deutsche-Post-Sprecherin Britta Töllner erklärt, an der Friedrich-Ebert-Straße solle zeitnah ein großer Briefkasten aufgestellt werden. Dafür müsse eine öffentliche Fläche genutzt werden, doch dazu fehle noch die notwendige behördliche Genehmigung. „Der Antrag ist gestellt. Dieser Prozess dauert in der Regel einige Wochen.“

Ganz unschuldig ist die Deutsche Post aber wohl doch nicht an dem unbefriedigenden Zustand für die Kunden. Denn die Post-Sprecherin räumt ein, dass der Antrag erst kürzlich – und zwar in der vergangenen Woche – gestellt worden ist.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Briefkästen am alten Hauptpostgebäude werden endgültig abgebaut. Dafür bleiben soll aber der Autobriefkasten (Am Hauptbahnhof 2) und der Briefkasten am Forum, kündigte Britta Töllner an.