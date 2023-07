Jeder hat es sicherlich schon einmal erlebt: Man ist gerade raus oder kurz vor der Heimkehr, da liefert DHL ein Paket. Und weil man nicht da ist, liegt nachher ein Zettel im Briefkasten, auf dem steht, wo man das Paket abholen darf.

+++ Deutsche Post und DHL: Große Änderung bei Paketservice +++

Ärgerlich, ja. Aber wenigstens bekommt man das Paket dann noch sicher nach Hause. Ein Kunde dürfte zuletzt jedoch eine andere Erfahrung mit DHL gemacht haben. Denn in seinem Briefkasten fand er eine eher fragwürdige Nachricht vom DHL-Boten vor.

DHL-Bote hinterlässt Karte mit zweifelhafter Nachricht

Auch dieser Kunde dürfte sich beim Entdecken der Benachrichtigungskarte im Postkasten geärgert haben. Wäre er doch nur ein paar Minuten früher zu Hause gewesen, dann hätte er das Paket in Empfang nehmen können und müsste jetzt nicht am nächsten Tag zur Packstation fahren.

Aber huch! Beim Blick auf die Karte merkt er, dass er das gar nicht muss. Denn offenbar wurde das Paket doch zugestellt. Aber warum dann der Zettel? Der Sinn erschließt sich ihm langsam, als er den handgeschriebenen Satz darauf liest. „Das Paket ist durch Fenster geworfen – brauchen Sie nicht zu filiale fahren.“

DHL-Kunden laufen Sturm

Die Rechtschreibfehler sind real, die Geschichte weniger. Aber so ähnlich könnte es sich abgespielt haben. Einziger Beweis hierfür ist ein Foto, dass seinen Weg ins Internet geschafft und auf Instagram geteilt wurde. Dort hat es sogleich für ein paar feurige Kommentare und den ein oder anderen Lacher gesorgt.

„Das Paket muss zugestellt werden! Um jeden Preis“, kommentiert ein belustigter Nutzer. „Durchs geschlossene Fenster natürlich“, witzelt ein weiterer Nutzer. „Wenn das Paket schwer genug ist, dann geht’s auch locker durch das geschlossene Fenster“, steigt ein anderer mit ein. Offenbar nehmen es die meisten hier mit Humor, schließlich haben sie schon selbst oft genug negative Erfahrungen mit dem Unternehmen und den Boten gemacht.

„Uns hat der Bote das Paket mal über die zwei Meter hohe Gartenmauer gepfeffert, mitten in den Teich“, erzählt eine Nutzerin. „War auch nur ein teures Objektiv für die Kamera.“ Andere erhalten ihre Pakete auf einem ähnlich sicheren Weg. „Bei uns legen sie die Pakete immer sicher auf dem Brunnenrand ab. Das ist auch immer sehr nett, wenn die Pakete baden gehen.“

„Seit Jahrzehnten keine vernünftige Lösung“

Es gibt allerdings auch Kunden, die in der Aktion etwas Gutes sehen. „Hat er bestimmt nur gut gemeint“, argumentiert einer. „Lieber so als am nächsten Tag zur Filiale zu fahren“, gibt ein anderer zu bedenken. „Die Pakete kommen immer, wenn man arbeiten ist. Da gibt es seit Jahrzehnten keine vernünftige Lösung“, beschwert er sich sogleich. „Das Paket soll zu Hause an der Tür stehen, wenn ich von der Arbeit komme.“