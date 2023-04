Zoom Gelsenkirchen: Drama nach Geburt! Muttertier verstorben – Zoo handelt sofort

Wenn im Zoom Gelsenkirchen Tierbabys geboren werden, ist das für die Besucher in der Regel ein Grund zur absoluten Freude. Viele können es kaum erwarten, bis der niedliche Nachwuchs seine ersten tapsigen Schritte im Gehege vollführt und sie ihn live dabei beobachten können.

Doch der Zoom Gelsenkirchen musste seinen Besuchern jetzt eine traurige Nachricht überbringen. Denn kurz nach der Geburt von zwei flauschigen Tierchen mussten die Mitarbeiter des Zoos eingreifen – und eine traurige Entscheidung treffen.

Zoom Gelsenkirchen: Muttertier wird eingeschläfert

Am 6. März kamen im Streichelzoo im Grimberger Hof des Zoom Gelsenkirchen die beiden Moorschnucken-Lämmchen Frey und Freya zur Welt. Doch für die kleine Tier-Familie entwickelte sich die Geburt schnell zur Tragödie. „Leider musste ihre Mutter kurz nach der Geburt euthanasiert werden“, berichtet der Zoo jetzt auf seine Facebook-Seite unter einem Video der beidem Lämmchen.

Den Besuchern dürfte diese Nachricht das Herz gebrochen haben, wie hunderte von Reaktionen auf das Video zeigen. Zeit für große Trauer blieb im Gelsenkirchener Tierpark jedoch keine. Denn ohne Muttertier hing auch das Leben der niedlichen Tier-Babys am seidenen Faden. Die Mitarbeiter trafen eine drastische Entscheidung: „Daher werden die beiden nun von Hand aufgezogen.“

Und das scheint eine regelrechte Mammut-Aufgabe zu sein. Denn Frey und Freya mussten erst einmal lernen, wie man überhaupt an einer Flasche saugt. Ganze vier Mal am Tag müssen die Tierpfleger sie mit der Flasche versorgen – insgesamt zwei Liter Milch pro Jungtier werden täglich verfüttert.

Lämmchen sind „schon gut genährt“

Und wie die aktuellen Aufnahmen zeigen, scheinen sich die niedlichen Tierbabys von dem Drama kurz nach ihrer Geburt bereits erholt zu haben. Mittlerweile sollen die beiden die Flasche in Rekordgeschwindigkeit leeren.

„Wie man sieht, sind die beiden schon gut genährt. Sie knabbern auch schon nebenbei am Heu, so dass die Milchmenge immer entsprechend angepasst wird, bis die Lämmer in der Lage sind, komplett selbstständig zu fressen“, erklärt der Zoo unter dem niedlichen Video.

Auch Anschluss scheinen Frey und Freya im Zoom Gelsenkirchen bereits gefunden zu haben: Am Ende des Videos schaut auch Moorschnucken-Lamm Pepe vorbei, um sich seine Streicheleinheiten vom Tierpfleger abzuholen. Denn diese stehen ja wohl nicht nur dem Nachwuchs zu, oder?