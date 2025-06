Zoo-Pfleger schauen am Morgen ins Gehege – in Gelsenkirchen werden traurige Erinnerungen wach

Besucher der Zoom Erlebniswelt können zahlreiche Tiere entdecken und haben jetzt Grund zur Freude. Der Zoo verkündet auf Facebook Nachwuchs bei den kalifornischen Seelöwen. Am Freitagmorgen (27. Juni) haben Tierpfleger auf der Außenanlage des Sinalco Seelöwengeheges das Jungtier gesichtet.

„Wir freuen uns sehr über den Nachwuchs“, schreiben die Mitarbeiter des Zoos in Gelsenkirchen. Der Mutter und dem Neugeborenen gehe es gut. Sie sollen sich am Tag der Geburt in eine Ecke der Anlage zurückgezogen und sich erholt haben. Obwohl sich die Mitarbeiter freuen und die Tiere wohlauf sind, wurden traurige Erinnerungen wach.

Zoo-Mitarbeiter in Gelsenkirchen gedenken an Teun

In dem Facebook-Post berichten die Mitarbeiter des Zoo Gelsenkirchen auch über die Eltern des Neugeborenen. „Mutter ist die neunjährige Mar und Vater Seelöwenbulle Teun, den wir leider im November vergangenen Jahres einschläfern mussten.“

Im letzten Jahr informierte der Zoo Gelsenkirchen seine Besucher bereits in einem Post, über den Grund der Einschläferung. Schuld sei ein Fremdkörper gewesen, der zu einer akuten und hochgradigen Magenentzündung führte. Papa Teun kann sein eigenes Kind also nicht mehr kennenlernen. Doch wie geht es jetzt mit seinem Nachwuchs weiter?

Erstuntersuchung soll Auskunft geben

Nach Angaben der Mitarbeiter des Zoo Gelsenkirchen steht bald die Erstuntersuchung an. Bei dieser soll auch festgestellt werden, ob es sich bei dem Nachwuchs um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Dann wird auch der Name an das Tier vergeben.

„Wir halten euch auf dem Laufenden“, heißt es in dem Post. Bis dahin müssen sich Besucher des Zoos Gelsenkirchen also noch etwas gedulden.