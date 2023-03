Zoom Gelsenkirchen: Das Warten hat ein Ende – Besucher aus dem Häuschen

Wer in den letzten Wochen die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen besucht hat, dem dürfte es aufgefallen sein. In einer der Anlagen tollten keine Tiere mehr herum. Stattdessen herrschte lautes Getöse.

Jetzt hat die Zoom Gelsenkirchen enthüllt, was hinter der Maßnahme steckt. Demnach können sich Besucher schon bald auf eine Neuerung freuen.

+++ Zoom Gelsenkirchen verabschiedet Besucher-Lieblinge – Tierpfleger unter Tränen: „Wirklich hart“ +++

Zoom Gelsenkirchen: Beliebte Anlage verwaist

Die Rede ist von der Paviananlage der Zoom Erlebniswelt. Hier hält der Gelsenkirchener Tierpark eigentlich eine große Gruppe von Anbubispavianen auf einer Insel. Doch von den Affen fehlte zuletzt jede Spur. Stattdessen beherrschten Mensch und Maschine das Geschehen.

Denn die Paviananlage war nach Angaben von Björn Unger in die Jahre gekommen, stammte noch aus dem ursprünglichen Bau der Zoom Erlebniswelt. „Da war es einfach Zeit, die Anlage mal wieder zu renovieren“, so der Kurator aus der Zoom Erlebniswelt.

Björn Unger ist Kurator von der Zoom Erlebniswelt. (Archivbild) Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Service

Wann kehren die Paviane in der Zoom Erlebniswelt zurück?

Für die notwendigen Bauarbeiten mussten die Paviane zuletzt ihre Außenanlage verlassen. Doch Besucher müssen sich keine Sorgen machen. Denn die Affen sind am Montag (13. März) nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgekehrt. Sie können sich nicht nur über neue Bäume und Kletteranlagen freuen – sondern auch über eine Neuerung, die ihrem Sozialverhalten gerecht werden soll.

So wurden in der Anlage mehrere Podeste aus Naturfelsen in verschiedenen Höhen verbaut. Dahinter können sich die Paviane bei Bedarf zurückziehen. „Die Tiere sind zwar sehr sozial und leben gerne zusammen. Die möchten sich aber auch ab und zu aus dem Weg gehen“, erklärt Unger. Vor allem beim Essen möchte offenbar der ein oder andere Genosse seine Ruhe haben. Es soll nicht mehr lange dauern, bis die Paviane ihre neue Anlage ausprobieren können. Die Arbeiten gehen nach Angaben des Kurators sehr gut voran und werden schon in den nächsten Tagen fertig.

Die Besucher sind von der Maßnahme begeistert: „Eine der schönsten Baustelle die man zur Zeit haben kann“, kommentiert einer unter einem Facebook-Video des Gelsenkirchener Zoos, bevor die Anlage fertiggestellt war.