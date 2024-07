Rammstein in Gelsenkirchen: Till Lindemann hat nur neun Worte ans Publikum

Das erste von insgesamt fünf Konzerten in Gelsenkirchen ist gespielt. Rammstein sind zurück auf Schalke. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem das Thema Taylor Swift die Menschen auf, in und rund um Schalke beschäftigt hatte, wurden die pinken Glitzertops nun gegen schwarze Metalshirts getauscht. Till Lindemann und seine Mannen sind in der Ruhrgebietsstadt und verwandelten die Veltins-Arena, in der zuletzt der Zweitligist Schalke 04 eher wenig Feuerwerk abfackelte, in ein Flammenmeer.

Der Circus Flammicus, wie die WAZ das Schauspiel so schön titulierte, war am Freitagabend (26. Juli 2024) pünktlich um 20.38 Uhr eröffnet worden. Jedoch wurde es es ein sehr wortkarger Zirkus, wie der Redakteur, der beim Rammstein-Konzert vor Ort war, später berichten sollte.

Rammstein rocken in Gelsenkirchen

Denn, so die WAZ, richteten Till Lindemann und seine Rammstein-Kollegen kein einziges persönliches Wort an ihre Fans. Während andere Bands und Künstler wie beispielsweise Coldplay (hier unser Bericht zum Konzert in Düsseldorf) oder auch Herbert Grönemeyer (hier unser Bericht zum Konzert in Bochum) mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern interagierten, sie teilweise sogar auf die Bühne einluden, blieben Rammstein, mal abgesehen vom Gesang, stumm.

Einzig am Ende richtete Till Lindemann seine Stimme ans Konzertvolk, hatte neun persönliche Worte für seine Fans in petto. „Gelsenkirchen, die Erste, ihr wart tadellos! Vielen, vielen Dank.“ Ein Mann der vielen Worte war der Rocker bekanntlich noch nie.

Fünf Konzerte spielen Rammstein in Gelsenkirchen

Auch am Samstag (27. Juli 2024) spielen Rammstein ein weiteres Konzert in Gelsenkirchen. Die nächsten Gigs auf Schalke folgen dann am Montag (29. Juli 2024), Dienstag (30. Juli 2024) und Mittwoch (31. Juli 2024).

