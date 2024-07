Laura Maria Rypa meldet sich aus dem Krankenhaus – sie hat nur einen Wunsch

Bereits seit dem Jahr 2022 ist Pietro Lombardi mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa verlobt. Nachdem der gemeinsame Sohn Leano das Familienglück der beiden erweitert hat, erwartet das Liebespaar nun ihr zweites gemeinsames Kind.

Doch ganz komplikationslos verläuft die Schwangerschaft von Laura Maria Rypa nicht. Seit mehreren Tagen liegt die Influencerin im Krankenhaus und versucht somit eine Frühgeburt zu verhindern. Nun gibt die 28-Jährige ihren Fans ein Gesundheitsupdate.

Laura Maria Rypa: Nächste Frühgeburt droht

Nachdem Laura Maria Rypa tagelang unter Erkältungssymptomen und starken Unterleibsschmerzen litt, wurde die Influencerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Grund einer Trichterbildung steht eine Frühgeburt des zweiten Kindes von Pietro Lombardi und seiner Liebsten im Raum. Bereits der kleine Leano kam mehrere Wochen zu früh auf die Welt.

Der Influencerin wurde in der Klink eine sogenannte Lungenreife gespritzt, wodurch sich die Lunge des Ungeborenen schneller entwickeln soll. Falls das Baby dann zu früh auf die Welt kommt, kann es immerhin schon eigenständig atmen. Laura Maria Rypa wünscht sich nun nichts sehnlicher, als dass ihr Baby noch einige Wochen in ihrem Bauch verweilt.

Laura Maria Rypa muss sich schonen

In ihrer neusten Instagram-Story berichtet Laura Maria Rypa nun, dass auch noch ihre Eisenwerte im Keller sind. Mit Infusionen soll der Eisenspeicher der Influencerin nun aufgefüllt werden. Weiter berichtet Rypa: „Mir wurde heute Morgen zusätzlich das Pessar eingesetzt in der Hoffnung, dass man so alles noch etwas hinauszögern kann und der Kleine noch etwas im Bauch bleibt“.

Ein Pessar wird zur Prävention von Frühgeburten eingesetzt. Die Influencerin muss sich nun durchgehend schonen und darf das Krankenbett kaum verlassen. Ihr Liebster Pietro Lombardi kümmert sich währenddessen liebevoll um seine hochschwangere Verlobte und den gemeinsamen Sohn.

Wie lange Rypa und ihr Ärzteteam die Geburt des kleinen Jungen tatsächlich noch herauszögern können, bleibt abzuwarten. Im Krankenhaus ist die Influencerin auf jeden Fall in den besten Händen.