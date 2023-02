Zoom Gelsenkirchen: Beliebte Tiere für Besucher nicht zu sehen – das steckt dahinter

Egal zu welcher Jahreszeit bietet die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ihren Besuchern ein aufregendes Zoo-Abenteuer. Vier Themengebiete geben den Gästen einen Einblick in die Lebensräume der wilden Tiere.

Doch nicht immer sind auch alle Tiere des Tierparks zu sehen. Während sich manche hinter Ästen verstecken, ziehen sich andere lieber in ihre geschützten Höhlen zurück. Wiederum andere sind plötzlich komplett aus ihrem natürlichen Gehege verschwunden. Aber wo sind sie hin? Auf diese Bewohner der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen müssen Besucher aktuell vorübergehend verzichten.

Zoom Gelsenkirchen: Irgendetwas fehlt

Ihr natürlicher Lebensraum ist in Süd-, Mittel- und Nordamerika sowie Südwestasien, Afrika und sogar Europa. In der Zoom Erlebniswelt sind die gefiederten Zeitgenossen allerdings im Themenbereich Afrika angesiedelt. Dort haben sie eine große Insel mit einem See, den sie sich allerdings mit anderen Tieren teilen müssen.

Die Rede ist von den Flamingos. Im Sommer sind die Vögel mit den langen Beinen und dem rosafarbenen Gefieder an ihrer Wasserstelle kaum zu übersehen. Aktuell ist von ihnen aber weit und breit keine Spur. Doch keine Sorge – wie ein Video des Zoos beweist, geht es den Tieren gut.

Zoom Gelsenkirchen: Flamingos sind im Winterquartier

„Das sieht aber nicht schön aus“, merkt eine Frau beim Betrachten des Videos auf Facebook an. Zu sehen sind zahlreiche Flamingos in einem eingezäunten Gehege, in dem es so gar nicht nach Afrika aussieht. Doch der Zoo stellt klar: Dabei handele es sich um das Winterquartier der Vögel. Für die Besucher sei dieser Bereich nicht einsehbar.

Damit sie die Tiere aber dennoch zu Gesicht bekommen, solle das Video zeigen, wie die Tiere aktuell leben. „Die Flamingos haben einen Innen- und einen Außenbereich zur Verfügung und können sich jederzeit drinnen oder draußen aufhalten, ganz so, wie sie möchten. Im Innenbereich befindet sich eine Wasserfläche, die sie gerne nutzen“, erklärt der Zoo.

In den Aufnahmen ist sogar zu sehen, wie zwei Zwergflamingos im Innenbereich einen Balztanz aufführen. Besucher können also beruhigt sein. Die Flamingos der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen sind nicht verschwunden, sondern vorübergehend in einem wärmeren Bereich untergebracht.