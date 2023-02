Zoom Gelsenkirchen: Baby-News im Doppelpack! Besucher im siebten Himmel – „Unfassbar niedlich“

Schon wieder doppelter Nachwuchs im Zoom Gelsenkirchen! Erst hat es bei den Brillenpinguinen geklappt und dann auch noch bei den Tiefland-Nyalas mit zwei Kälbern. Vor wenigen Wochen kam ebenfalls ein Neugeborenes auf die Welt (hier mehr dazu). Und jetzt erneut die frohe Kunde.

Diesmal sind die beiden Babys, die Ende Januar im Zoom Gelsenkirchen das Licht der Welt erblickt haben, allerdings besonders klein und niedlich.

Zoom Gelsenkirchen: Erneutes Babyglück

Die Kurzohr-Rüsselspringer haben Babys bekommen! Seit dem 22. Januar gibt es zwei Neuzugänge im Gehege. Jetzt können sich auch die Besucher selbst davon überzeugen, wie drollig die Winzlinge aussehen. Entweder live oder auch in Farbe bei Facebook. Denn dort hat der Zoo nun ein kurzes Video von den kleinen Rackern geteilt.

Darin kannst du sehen, wie unglaublich schnell die zwei schon sind. Immer auf zack und auch der spitze Rüssel bewegt sich mit einem Affenzahn hin und her. „Ist das goldig“, schreiben Fans in den Kommentaren. „Unfassbar niedlich“. Schon jetzt haben die Babys die Herzen der Besucher im Sturm erobert.

Interessantes über Kurzohr-Rüsselspringer:

So sehen Kurzohrrüsselspringer aus. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Statt ihre Stimme zu nutzen, trommeln die Tiere mit ihren Füßen, um zu kommunizieren.

Ihre Stimme setzen sie nur selten ein.

Hättest du das gewusst?

Kurzohr-Rüsselspringer kommen beinahe komplett entwickelt auf die Welt. Bei der Geburt haben sie bereits Fell und ihre Augen sind geöffnet. Ihre Mutter säugt sie sogar nur eine Woche lang und kommt dafür in unregelmäßigen Abständen in den dafür vorgesehenen abgetrennten Höhlenbereich. Kein Wunder also, dass sie schnell erwachsen werden. Aber so schnell?

Schon nach drei bis vier Wochen sind die Tiere unabhängig, erklärt der Zoo, und mit fünf bis sechs Wochen sogar geschlechtsreif. Aktuell in der zweiten Woche verstecken sie sich zwar noch recht häufig irgendwo im Gehege, sind aber auch schon neugierig unterwegs. Also Augen auf beim Besuch, dann hast du vielleicht Glück und kannst einen Blick auf die Babys erhaschen.