Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Besucher in großer Sorge – jetzt reagiert der Veranstalter

In den Supermärkten gibt es schon seit Wochen Lebkuchen, jetzt haben auch die Weihnachtsmärkte wieder geöffnet. Denn zur Freude vieler Besucher lockt dort nicht nur eine heiße Tasse Glühwein, auch viele Leckereien und Köstlichkeiten sorgen für glückliche Gesichter.

Doch jetzt müssen die Besucher des Weihnachtsmarktes in Gelsenkirchen stark sein. Sie sind in großer Sorge – jetzt reagieren sogar die Veranstalter.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Zusätzlicher Schutz?

So stand die Eröffnung am 22. November nicht nur unter einem hellen Stern voller guter Laune und fröhlicher Besucher, sondern viele dachten auch an das Ereignis vor wenigen Tagen. Am Samstagabend (16. November) rief eine Frau die Gelsenkirchener Polizei. (⇾ wir berichteten)

+++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Große Enthüllung kurz vor Eröffnung – DARAUF haben alle Besucher gewartet +++

Die Zeugin hatte beobachtet, wie eine Gruppe von etwa 15 Personen auf dem zentralen Platz des Weihnachtsmarktes randalierte. Sie wüteten an den im Aufbau stehenden Hütten und richteten nach Angaben der Polizei erheblichen Schaden an. Doch sind nach der Eröffnung die Buden und vor allem der Baum in Gefahr?

Schließlich soll der ja für große Augen sorgen und ist in diesem Jahr besonders beliebt. Genau deshalb haben wir einmal nachgefragt, ob es für den Baum einen extra Schutz vor (betrunkenen) Übeltätern gibt.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen spricht Klartext

Die Antwort ist etwas ernüchternd. So schrieb ein Pressevertreter, dass „ein Sicherheitsdienst im Einsatz [ist]. Dazu Streifen der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes.“ Weiter wurde betont, dass „dies so üblich [ist] und keine Reaktion auf die angeblichen Vorfälle.“ Außerdem wurde erklärt, dass „über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen keine Angaben“ gemacht werden können.

Hier kannst du dir den Baum anschauen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bleibt zu hoffen, dass der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen und vor allem der schön geschmückte Baum auch weiterhin vor Chaoten und Randalierern sicher sind. Schließlich wollen wir alle nur eine schöne Vorweihnachtszeit erleben.