Weihnachtsmarkt Geheimtipp in NRW: So schön ist es sonst nirgends

Weihnachtsmärkte gibt es in NRW zur Weihnachtszeit wie Sand am Meer. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist im Winter ein absolutes Muss. Vor allem an den Adventswochenenden zieht es viele Menschen auf die bekanntesten Weihnachtsmärkte in NRW. Das echte Weihnachtsfeeling geht da schon mal schnell flöten, wenn die Menschenmassen Überhand nehmen. Wir verraten dir, wo du den absoluten Geheimtipp-Weihnachtsmarkt in NRW findest.

Wer einen Weihnachtsmarkt in NRW gesehen hat, der kennt sie alle. Das denkt man beim Anblick der vielen kleinen Holzhütten schnell. Auf bekannten Weihnachtsmärkten ändern sich die Holzhütten von Jahr zu Jahr nämlich nur sehr selten. Da schadet es nicht, das Winter-Wunderland mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Der Bonus on top beim Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten: eine große Menschenmasse musst du nicht fürchten. Aber wo ist nun der Geheimtipp-Weihnachtsmarkt in NRW?

Weihnachtsmärkte in NRW: Diesen Geheimtipp solltest du dir nicht entgehen lassen

Das schonmal vorweg: Bei unserem Weihnachtsmarkt-Geheimtipp in NRW handelt es sich nicht um einen klassischen Weihnachtsmarkt mit Fahrgeschäften, hunderten Holzhütten und lauter Musik. Diese Art von Weihnachtsmärkten wirst du in den Städten NRWs zur Genüge finden – und unentdeckt bleiben sie sowieso nicht. Wer zu Weihnachten einen Weihnachtszauber erleben möchte, sollte den Wildwald Vosswinkel aufsuche. Mitten im Dezember stehen hier ein paar Holzhütten zwischen Tannen, Schnee, Feuerschalen und Lichterketten im Wildwald. Aber was macht die Wildwald-Weihnachtsmärkte so besonders?

Unter den perfekten winterlichen Wetterbedingen wirst du dir auf einem Geheimtipp-Wildwald-Weihnachtsmarkt in NRW so vorkommen, als wärst du in einer perfekten Weihnachtswelt. Denn auf dem geheimen Weihnachtsmarkt im Wildwald Vosswinkel besteht eine hohe Chance, Wildtiere wie Rehe zu sehen. Die kleinen Holzhütten mit charmanter Handwerkskunst machen den geheimen Wildwald in Vosswinkel am Adventswochenende zum romantischsten Weihnachtsmärkte in NRW. Auf dem Weihnachtsmarkt Vosswinkel zahlen Erwachsene 6 Euro Eintritt und Kinder 4 Euro, Kinder unter acht Jahren dürfen kostenlos auf den Markt. An den Wildwald-Tierfütterungen kann gratis teilgenommen werden.

Auf dem Geheimtipp-Weihnachtsmarkt in Vosswinkel kannst du Wildtiere aus nächster Nähe sehen. Foto: IMAGO/Wirestock

Weitere Geheimtipps in NRW: Diese unbekannten Weihnachtsmärkte lohnen sich

Du bist auf der Suche nach kleineren, unbekannten Weihnachtsmärkten oder möchtest im Winter spontan einen ruhigen Ausflug unternehmen? Dann sind besondere Weihnachtsmärkte wie der Cranger Weihnachtszauber oder der Mittelaltermarkt im Dortmunder Fredenbaumpark nichts für dich. Romantische Weihnachtsmärkte findest du in NRW nicht in Großstädten, sondern eher in kleinen Dörfern. Der absolute Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten ist die Brachter Mühlenweihnacht in NRW. Hier musst du aber schnell sein!

Wenn du den geheimen Weihnachtsmarkt in NRW erleben möchtest, solltest du dich früh genug informieren – die Brachter Mühlenweihnacht hat nur zwei Tage im Dezember geöffnet. Anders sieht das bei dem weniger bekannten Velener Waldweihnachtsmarkt aus. Der Geheimtipp-Weihnachtsmarkt liegt im Münsterland von NRW und hat an allen vier Adventswochenenden geöffnet – sogar am Freitag. Für den Eintritt müssen Erwachsene auf dem Velener Waldweihnachtsmarkt am Freitag 10 Euro, Samstag 12 Euro und Sonntag 14 Euro bezahlen, Kinder bis 14 Jahre haben kostenlos Zugang. Der Velener Waldweihnachtsmarkt ist auch als „Lichtermarkt“ bekannt, da er eine Million Lichter stark leuchtet.

Unsere Geheimtipps für Weihnachtsmärkte in NRW kennst du jetzt. Du sehnst dich zur Weihnachtszeit eher nach jeder Menge Glühwein, schriller Musik und Weihnachtsmützen? Dann sind diese schönen Weihnachtsmärkte in NRW bestimmt interessant für dich.