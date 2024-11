Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Nicht schon wieder! Hässliche Szenen vor Beginn

Er soll eigentlich die besinnliche Zeit einläuten. Doch kurz vor Beginn des Weihnachtsmarkts in Gelsenkirchen sorgt eine Nachricht für Aufsehen.

Am Samstagabend (16. November) rief eine Frau die Polizei Gelsenkirchen. Als sie mitteilte, was sie auf dem Heinrich-König-Platz mit ansehen musste, rückten die Beamten sofort in die Innenstadt aus.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Polizei jagt Mob

Die Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mob aus rund 15 Personen auf dem zentralen Platz des Weihnachtsmarkts wütete. Sie ließen sich an den im Aufbau befindlichen Hütten aus und sorgten nach Angaben der Polizei für reichlich Schäden.

++ Mann von diesem Anblick in der Gelsenkirchener City entsetzt! „Schalke schon aufgegeben?“ ++

Als die Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen eintrafen, konnten sie fünf Tatverdächtige im Alter von 19 bis 20 Jahren auf frischer Tat in einer der Buden erwischen. Der Rest der Bande konnte rechtzeitig entwischen. Die Beamten stellten die Personalien der aufgegriffenen Männer fest. Sie alle müssen sich nun auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung einstellen.

++ Gelsenkirchen betroffen: Pest-Variante erreicht Ruhrgebiet – „Dramatische Ausbrüche“ ++

Polizei Gelsenkirchen sucht Weihnachtsmarkt-Bande

Unklar blieb bislang, wer die anderen Mitglieder des Mobs waren. Die Polizei Gelsenkirchen bittet daher um Hilfe bei der Suche der Tatverdächtigen. Hast du etwas gesehen oder weißt, wer sich an der Aktion beteiligt hat? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern unter den Nummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Mehr Themen:

Schon in den vergangenen Jahren war Vandalismus auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen ein großes Problem. Prominentestes Opfer der Attacken war der blau-weiße Kugelbaum. Dessen Instandsetzung wäre im vergangenen Jahr so teuer gewesen, dass sich der Veranstalter dazu entschieden hat, das Markenzeichen einzumotten. Was dich stattdessen auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ab Donnerstag (21. November) in Gelsenkirchen erwartet, erfährst du hier >>>