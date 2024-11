Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Nach Kugelbaum-Schock – nächste Nachricht geht um

Er ist das ultimative Markenzeichen des Gelsenkirchener Weihnachtsmarkts gewesen. Von den einen als Schandfleck gehasst, von den anderen als Kult gefeiert. Sicher ist: Der blau-weiße Kugelbaum auf dem Heinrich-König-Platz hat immer für Gesprächsstoff gesorgt.

Doch im letzten Jahr suchte man den künstlichen Baum auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen vergeblich. Seit diesem Jahr ist klar: der Kugelbaum in den Schalker Vereinsfarben wird nicht mehr zurückkehren (mehr zum Ende der Ära kannst du hier nachlesen >>>). Im Gespräch mit DER WESTEN erklärt ein Sprecher des Gelsenkirchener Stadtmarketings, worauf sich die Besucher des diesjährigen Weihnachtsmarkts freuen können.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Das erwartet dich 2024

Wie schon im vergangenen Jahr werde ein echter Weihnachtsbaum den Kugelbaum auf dem Heinrich-König-Platz ersetzen. Hier wird sich auch 2024 ein großer Teil des bunten Treibens abspielen.

Vor der Corona-Pandemie hatte der Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen regelmäßig wegen seiner zerstückelten Büdchen auf der Bahnhofsstraße für Schlagzeilen gesorgt. Richtige Weihnachtsstimmung wollte bei vielen Besuchern durch die Unterbrechungen zwischen den Hütten nicht aufkommen. Seit drei Jahren setzt das Gelsenkirchener Stadtmarketing auf das „Weihnachtsdorf“ am Heinrich-König-Platz mit zahlreichen Christbäumen, Kunsthandwerks-Hütten sowie Glühwein-Buden mit überdachten Sitzgelegenheiten.

Besondere Aktionen auf Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen

Das Konzept hat sich durchgesetzt. Im Hinblick auf 2024 spricht das Stadtmarketing bereits von einer „altbewährten Manier“, in der der Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen stattfinden werde.

So können sich auch Familien wieder auf zahlreiche Aktionen wie Stockbrotbacken, Puppenbühne (kostenlose Aufführung) sowie Kinderanimation freuen. Welche neuen Hütten die Besucher erwartet, will der Sprecher allerdings noch nicht verraten, um die Spannung vor dem Beginn am 21. November hochzuhalten. Es werde allerdings der ein oder andere neue Stand bis zum Ende am 23. Dezember in der Innenstadt auftauchen. Na dann kann es ja losgehen.