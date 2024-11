Zoom Gelsenkirchen wagt riskante Änderung im Gehege – Besucher können nur staunen

Im Zoom Gelsenkirchen kam es zu einer großen Veränderung in einer Anlage in der Erlebniswelt Alaska. Beim Blick in das Gehege können die Besucher des Zoos es kaum fassen und sind gespannt auf zukünftige Entwicklungen.

+++ Hund in NRW auf lebenslänglich im Tierheim? Ein verzweifelter Hilferuf! +++

Bis jetzt lebte der Kanadische Fischotter Tom alleine in der Anlage im Zoom Gelsenkirchen. Der Zoo hat jedoch jetzt beschlossen, dass die Fischotter-Dame Sissi seine neue Mitbewohnerin werden soll.

Zoom Gelsenkirchen: Erstes Treffen lief nicht harmonisch

Bevor Sissi in das Gehege im Zoom Gelsenkirchen eingezogen ist, hat sie erst einmal alleine die Anlage kennenlernen dürfen, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Tom befand sich während dieser Entdeckungstour im Vorgehege. Dadurch konnten sich die beiden Fischotter schon einmal vor dem ersten Zusammentreffen beschnuppern.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von dem ersten Aufeinandertreffen von Sissi und Tom erhoffte man sich viel. Jedoch berichtet Zoom Gelsenkirchen auf Facebook, dass dieses ganz und gar nicht harmonisch verlief. Tom versuchte direkt einen Annäherungsversuch, aber blitzte bei der Fischotter-Dame Sissi sofort ab.

+++ Der schlimmste Bahnhof Deutschlands liegt in NRW – es ist nicht Duisburg +++

Mittlerweile hat sich Sissi jedoch etwas an ihren neuen Mitbewohner gewöhnt. Wie Zoom Gelsenkirchen berichtet, läuft es inzwischen auch „recht gut zwischen den beiden.“ Und wenn Sissi und Tom mal ihre Ruhe voneinander haben wollen, bietet die Anlage in der Erlebniswelt Alaska auch genug Platz, um sich auch mal aus dem Weg zu gehen.

Zoom Gelsenkirchen: Hoffnung auf Nachwuchs

In den Kommentaren auf Facebook freuen sich viele Nutzer über den Einzug von Sissi ins Zoom Gelsenkirchen. Scherzhaft schreibt eine Nutzerin: „Eine sehr selbstbewusste Dame, die ihren männlichen Mitbewohner sehr resolut in seine Schranken gewiesen hat. Da weiß man sofort, wer das Sagen hat.“

Man muss abwarten, ob sich Sissi und Tom bald besser verstehen werden. Mit etwas Glück kündigt der Zoom Gelsenkirchen vielleicht sogar bald an, dass man mit Nachwuchs rechnen kann. Dies kann jedoch noch etwas dauern.