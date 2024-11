Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Große Enthüllung kurz vor Eröffnung – DARAUF haben alle Besucher gewartet

Die ersten Weihnachtsmärkte haben in NRW bereits geöffnet. Der nächste große Schwall folgt am Donnerstag, 21. November 2024, mit Dortmund und Bochum. Einen Tag später dürfen sich auch die Gelsenkirchener auf die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt freuen.

Wie bei vielen anderen Märkten gehört auch hier der Tannenbaum zum großen Highlight. Und dieser sorgte in den letzten Jahren für mächtig Wirbel unter den Besuchern des Weihnachtsmarktes Gelsenkirchen. Anwohner fragten sich lange, wie der Baum wohl in diesem Jahr aussehen wird. Nun fand die große Enthüllung statt und die Reaktionen sind eindeutig.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Tanne endlich enthüllt

Für die einen war der Plastikbaum mit den weiß-blauen Kugeln auf dem Heinrich-König-Platz DAS „Wahrzeichen“ des Weihnachtsmarktes Gelsenkirchen und der Stadt. Immerhin sind es die Vereinsfarben des geliebten Traditionsvereins FC Schalke 04. Doch es hagelte auch immer wieder Kritik, in diesem Jahr gab das Gelsenkirchener Stadtmarketing endgültig das Aus des Kugelbaums bekannt.

Nachdem bereits 2023 ein echter Weihnachtsbaum auf dem Neumarkt aufgestellt wurde, geschah dieses auch in diesem Jahr. Nun wurde der Baum in seiner ganzen geschmückten Pracht enthüllt und die Reaktionen der Anwohner sind eindeutig. Ganz klassisch und traditionell zieren die Tanne rote wie goldene Kugeln und große goldene Schleifen.

Anwohner erfreuen sich an neuem Weihnachtsbaum

Hier ein paar Reaktionen von Facebook:

„So gehört sich das.“

„Endlich wieder ein richtig schöner Weihnachtsbaum für Gelsenkirchen.“

„Besser als der komische Weihnachtsbaum.“

„Der sieht echt schick aus.“

„Endlich mal ein toller Baum! So viele Jahre wurden vergeudet.“

Damit scheint die Vorfreude auf den Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt ja zu stimmen. Los geht es ab Freitag, den 22. November bis zum 23. Dezember. Montags bis samstags ist immer von 11 bis 22 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 20 Uhr.