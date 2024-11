Die 10 schönsten Weihnachtsmärkte in NRW

Die Weihnachtszeit ohne einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt verbringen? Undenkbar. Doch jedes Jahr hast du die Qual der Wahl an tausenden verschiedenen Weihnachtsmärkten. Überall gibt es Glühwein, Deftiges, Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration. Wie soll man da wissen, welcher Weihnachtsmarkt schöner ist als die anderen? In NRW gibt es viele schöne Weihnachtsmärkte. Welche Weihnachtsmärkte in NRW am schönsten sind, erfährst du bei uns.

Viele der beliebtesten Weihnachtsmärkte befinden sich in NRW im Zentrum der Großstädte. Hier zieht es die Menschen besonders hin – große Weihnachtsbäume, Eislaufbahnen und riesige Glühweinstände punkten zur Weihnachtszeit einfach. Doch es gibt auch einige versteckte Weihnachtsmärkte in den Großstädten, die zu den schönsten Weihnachtsmärkten in NRW gehören. Gerade Weihnachtsmärkte, die etwas außerhalb liegen, gehören zu den schönsten Weihnachtsmärkten für Kinder. Wir haben eine Liste mit den schönsten Weihnachtsmärkten in NRW für dich zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte in Köln

Was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Köln? Foto: IMAGO/Jochen Tack

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom gehört zweifelsohne zu den schönsten in NRW. Das liegt nicht zuletzt am riesigen Tannenbaum inmitten des Weihnachtsmarkts in Köln, der mit ca. 30 Meter Höhe als größter natürlicher Christbaum von NRW bekannt ist. Um den geschmückten Weihnachtsbaum mit tausenden LEDs spannt sich ein stimmungsvolles Lichternetz über den Weihnachtsmarkt in Köln. Hier erwartet dich ein weihnachtliches Showprogramm und etwa 150 Holzhütten, die dich den Weihnachtszauber erleben lassen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Köln kannst du Kunsthandwerk aus allen möglichen Materialien, Schmuck und Geschenke aus Upcycling erwerben. Selbstverständlich gibt es Kulinarisches aus der ganzen Welt, sodass du gleich mehrere Tage auf dem Weihnachtsmarkt in Köln planen kannst, um dich durch das ganze Angebot zu testen. Kinder sollten den schönsten Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in NRW am Nachmittag besuchen, wenn ein spezielles Kinderprogramm aufgeführt wird. Wer in Köln nach einem kleineren Weihnachtsmarkt mit speziellem Charme sucht, sollte am Heumarkt vorbeischauen.

Weihnachtsmärkte in Dortmund

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist der größte in NRW. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Dortmund gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten in NRW. Es sind vor allem die Lichter, die den Weihnachtsmarkt in Dortmund so schön machen – viele Figuren, die zu großen Installationen mit Lichterketten und LEDs gebaut sind, verteilen sich über den gesamten Weihnachtsmarkt in Dortmund und verleihen ihm seinen Weihnachtszauber. Mit über 250 Holzhütten ist der Weihnachtsmarkt in Dortmund der größte Weihnachtsmarkt in NRW – hier kannst du Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln und einzigartige Köstlichkeiten probieren.

Wer denkt, der Tannenbaum in der Kölner Innenstadt wäre groß, sollte sich in Dortmund ein neues Bild machen. Der Weihnachtsbaum des Weihnachtsmarkts in Dortmund ist zwar künstlich, mit 45 Metern Höhe und 45.000 LEDs aber der größte Weihnachtsbaum der Welt. Kein Wunder also, dass der Markt in Dortmund sogar zu den größten Weihnachtsmärkten Europas gehört. Hast du es die gesamte Weihnachtszeit über nicht nach Dortmund geschafft, ist hier die gute Nachricht: Der Weihnachtsmarkt in Dortmund hat bis zum 30. Dezember geöffnet und zählt zu den wenigen Märkten, die nach Weihnachten besucht werden können. Möchtest du einen einmaligen Weihnachtszauber erleben, solltest du in Dortmund beim besonderen Mittelaltermarkt am Fredenbaumpark vorbeischauen.

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf

Welche Weihnachtsmärkte sind in Düsseldorf am schönsten? Foto: IMAGO/Robert Poorten

In Düsseldorf stehen zahlreiche schöne Weihnachtsmärkte, die alle einen Besuch wert sind. In der Düsseldorfer Innenstadt hast du den Vorteil, dass der Weihnachtsmarkt sich nicht über einen Platz erstreckt, an dem sich eine riesige Menschenmasse tummelt. Von verschieden kleinen Weihnachtsmarkt-Stationen kannst du dir diejenigen aussuchen, die für dich infrage kommen: eine Eislaufbahn, ein Riesenrad, eine Werkstatt für Kinder, den Lichtermarkt oder die Glühweinpyramide. Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf hat sogar nach Weihnachten, bis zum 30. Dezember geöffnet.

Etwas außerhalb der Innenstadt von Düsseldorf liegt das Schloss Benrath. Zur Weihnachtszeit reihen sich viele Holzhütten an den See, die mit passender Beleuchtung einen kleinen Weihnachtsmarkt bilden. Neben dem typischen Kunsthandwerk und Glühwein sowie Kulinarischem gibt es an diesem schönsten Weihnachtsmarkt in NRW einige Attraktionen für Kinder: eine Eislaufbahn und eine kleine Bimmelbahn. Konzerte und Sonderaufführungen im Schloss Benrath machen den Besuch des Weihnachtsmarkts lohnenswert.

Weihnachtsmarkt in Monschau

Wieso lohnt sich ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Monschau? Foto: IMAGO/Depositphotos

Für den Besuch auf einem romantischen Weihnachtsmarkt in NRW eignet sich der Markt in Monschau perfekt – hier schaffen beleuchtete Fachwerkhäuser eine romantische Kulisse. Der Weihnachtsmarkt in Monschau zählt zu den schönsten in NRW, da er weniger kommerziell ausgerichtet ist. Der Markt lädt dazu ein, an einer Glühweinwanderung teilzunehmen oder die 30 Meter breite Krippenlandschaft mit 250 präparierten Tieren zu bestaunen. Neben der typischen weihnachtlichen Kulinarik findest du in Monschau einige regionale Spezialitäten, die es auf anderen schönen Weihnachtsmärkten in NRW garantiert nicht in dieser Qualität gibt.

Aber Achtung: Der Weihnachtsmarkt in Monschau hat nur an den Adventswochenenden geöffnet. Dafür erwartet dich hier ein Programm, an dem sich Kinder besonders erfreuen. Während Adventskonzerte stattfinden, läuft an jedem Samstag des jeweiligen Adventswochenendes ein Nikolaus über den Markt, der kleine Geschenke verteilt. Möchtest du auf dem Weihnachtsmarkt doch eine Kleinigkeit kaufen, kannst du zwischen verschiedenem Kunsthandwerk und Dekoration wählen.

Weihnachtsmarkt in Essen

Was hat der Weihnachtsmarkt in Essen zu bieten? Foto: IMAGO/Jochen Tack

Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in NRW ist der Markt in der Essener Innenstadt – sogar in ganz Europa kommt der Weihnachtsmarkt in Essen gut an. Das liegt daran, dass hier für wirklich jeden Geschmack etwas dabei ist. Nicht ohne Grund ist der Weihnachtsmarkt in Essen als „internationaler Weihnachtsmarkt“ bekannt. Der Weihnachtsmarkt in Essen vereint Kulinarik aus über 20 Ländern und beinhaltet außerdem einen kleinen Mittelaltermarkt.

Der Weihnachtsmarkt in Essen besteht aus ca. 200 Holzhütten, an denen du Glühwein, Deftiges, Süßes, Schmuck und Kunsthandwerk erwerben kannst. Für die weihnachtliche Atmosphäre sorgt außerdem eine riesige Lichtkrone, die über dem gesamten Weihnachtsmarkt in Essen schwebt. Rund 100.000 Lichtpunkte geben dir das Gefühl, direkt unter einem Sternenhimmel zu stehen. Für Kinder gibt es hier ein Karussell und ein großes, beleuchtetes Riesenrad, das meistens sogar schon vor und nach Weihnachten geöffnet hat.

Weihnachtsmarkt in Soest

Den Weihnachtsmarkt in Soest solltest du dir nicht entgehen lassen! Foto: imago stock&people

Wer einen romantischen Weihnachtsmarkt in NRW sehen möchte, es bis nach Monschau aber zu weit hat, sollte in die Altstadt von Soest ausweichen. Auch hier bilden historische Fachwerkhäuser eine romantische Kulisse und machen den Weihnachtsmarkt zu einem der schönsten in ganz NRW. Mit 100 Holzhütten ist der Weihnachtsmarkt vergleichsweise klein, hat aber seinen eigenen Charme – Glühwein, Kunsthandwerk, Schmuck und Kulinarisches kannst du trotzdem in allen Formen kaufen.

Wegen seiner Aktionen ist der Weihnachtsmarkt in Soest besonders schön für Kinder: Ein Weihnachtsengel verteilt hier täglich Süßes an die Kleinen. Ein Kinderkarussell darf auf dem Weihnachtsmarkt in Soest natürlich auch nicht fehlen. Für die besonders romantische Stimmung wird der Turm von St. Patrokli schön beleuchtet. Was auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte in NRW auch nicht fehlen darf – ein großer Weihnachtsbaum, der sich in der Mitte des Weihnachtsmarkts in Soest befindet.

Weihnachtszauber in Herne

Du willst abwechslungsreiche Weihnachten? Auf nach Herne! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Glühweinstände, gebrannte Mandeln und Weihnachtslieder reichen dir auf einem Weihnachtsmarkt nicht? Dann ab zum Cranger Weihnachtszauber in Herne – auf dieser Weihnachtskirmes findest du garantiert mehr Action, als auf einem der anderen schönsten Weihnachtsmärkte in NRW. Beim Cranger Weihnachtszauber gibt es mindestens genauso viele krasse Attraktionen wie auf der Sommerkirmes. Hinzu kommen viele Show-Acts, weihnachtliche Dekoration und Beleuchtung, die auf der Kirmes für wahre Weihnachtsstimmung sorgen. Vor allem die Paraden mit Weihnachtsfiguren und ein weihnachtlicher Märchenwald machen den Cranger Weihnachtszauber für Kinder zum schönsten Weihnachtsmarkt.

Neben den klassischen Fahrgeschäften gibt es auf beim Cranger Weihnachtszauber eine Eislaufbahn und Eisstockschießen. Im Gegensatz zu den anderen Weihnachtsmärkten in NRW musst du hier damit rechnen, für den ganzen Spaß etwas mehr zu bezahlen. Eintritt kostet dich der Zugang auf dem Weihnachtsmarkt in Herne zwar nicht, dafür dürfen Weihnachts-Aktivitäten etwas teurer sein. Das Positive: Der Cranger Weihnachtszauber bleibt bis zum 30. Dezember, also nach Weihnachten, geöffnet.

Burgweihnacht Satzvey

Die Burgweihnacht auf Satzvey könnte für Kinder am schönsten sein. Foto: imago/Jörg Schüler

Einer der schönsten Weihnachtsmärkte in NRW, der sich vor allem für einen Familienausflug eignet, ist die Burgweihnacht auf Satzvey. Auf dem Gelände der Burg Satzvey in der Eifel spielt sich am ersten Adventswochenende im Dezember ein besonderes Spektakel ab. Die Burg verwandelt sich für zwei Tage in ein winterliches Kinderparadies mit vielen Aktivitäten, bei denen sich alles um das Weihnachtsfest dreht. Eine Werkstatt zum Basteln und ein Krippenspiel im Style eines Mittelaltermarktes machen da erst den Anfang.

Das Highlight der Burgweihnacht Satzvey: Ein Weihnachtsmann, der die mitgebrachten Stiefel der Kinder mit ihren Weihnachtswünschen füllt. Wie auf einem der typischen schönsten Weihnachtsmärkte in NRW gibt es auf Satzvey ebenso guten Glühwein, Bratwurst und Süßes. In einigen Holzhütten kannst du verschiedenes Kunsthandwerk erwerben. Um die Burgweihnacht auf Satzvey zu erleben, musst du allerdings einen Eintrittspreis von 15 Euro bezahlen, Kinder zahlen weniger.

Weihnachtsdörfer in Bonn

Der Weihnachtsmarkt in Bonn gehört zu den schönsten in NRW. Foto: IMAGO/Marc John

Die Bonner „Weihnachtsdörfer“ in der Altstadt gehören zu den schönsten Weihnachtsmärkten in NRW. Insgesamt bringen es die sechs verschiedenen Stationen des Weihnachtsmarkts in Bonn auf 160 Holzhütten, an denen du Glühwein schlürfen, gebrannte Mandeln oder Maronen essen und Kunsthandwerk kaufen kannst. Ein absolutes Muss für Kinder: Das Weihnachtshaus für Kinder, in dem kostenlos gebastelt werden kann. Am Rathaus in Bonn erwartet dich am Rathaus zudem ein lebensgroßer Adventskalender und an jedem Adventssamstag erklingen die Turmbläser vom Bonner Münster, um dem Markt zusätzlich Charme zu verleihen.

Münsteraner Weihnachtsmärkte

Der Weihnachtsmarkt in Münster ist einen Besuch Wert! Foto: IMAGO/Marc John

In Münster stehen gleich sechs Weihnachtsmärkte bereit, um dich in der Weihnachtszeit bei Laune zu halten. Die sechs schönsten Weihnachtsmärkte Münsters verteilen sich über die gesamte Stadt und kommen insgesamt auf 300 Holzhütten, in denen es Allerlei zu kaufen gibt. Ein Besuch beim Historischen Rathaus, Aegidiimarkt, am Kiepenkerl oder am Harsewinkelplatz lohnt sich in jedem Fall.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW kennst du jetzt. Dir ist alles etwas zu spektakulär und du hättest lieber einen Weihnachtsmarkt, der weniger bekannt ist? Das haben wir hier den ultimativen Geheimtipp Weihnachtsmarkt für dich!