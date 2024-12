Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Besuchern wird bei diesem Anblick anders! „Wird jedes Jahr schlimmer“

Gelsenkirchen zählt für viele nicht gerade zu den schönsten Städten im Ruhrgebiet, auch die Innenstadt kann sich keiner großartigen Beliebtheit rühmen – weder unter den Bewohnern noch den Besuchern. Und so sieht es scheinbar auch mit dem Weihnachtsmarkt aus.

In einer Städte-Gruppe auf Facebook macht ein Foto vom Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt die Runde. Dazu fallen vielen nur negative Kommentare ein.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Besucher enttäuscht

In der Facebook-Gruppe „Gelsenkirchen in Bildern“ teilt ein Nutzer ein Foto vom Weihnachtsmarkt. Darauf ist das Karussell vor der Sparkassen-Filiale zu sehen. An sich ein schönes Foto, lautet hier die allgemeine Meinung in den Kommentaren.

Während einige begeistert auf das Bild reagieren, können andere aber nicht umhin, sich über den Weihnachtsmarkt in ihrer Stadt aufzuregen. „Schönes Foto, aber jetzt mal im Ernst, Weihnachtsmarkt, es wird jedes Jahr schlimmer“, kommentiert etwa eine Nutzerin.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: „Selbst Steele besser“

Andere können der Frau nur zustimmen. „Sieht nicht nach Weihnachtsmarkt aus“, meint eine Nutzerin. „Das soll ein Weihnachtsmarkt sein? Ok“, lautet die Reaktion der nächsten. Sogleich wird ein Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten in der Nähe gezogen. „Selbst Essen-Steele bekommt es besser hin“, merken nicht wenige an.

So scheint die Meinung der Gelsenkirchener über ihren Weihnachtsmarkt festzustehen – und das nicht erst seit gestern. „Schon lange keinen Besuch mehr wert“, meint so etwa ein Nutzer. Offenbar sind die Bewohner äußerst enttäuscht von dem Angebot des Veranstalters, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen.