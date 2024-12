Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Schalker benehmen sich daneben – Polizei sucht Fan-Mob

Üble Szenen auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen! Dort haben sich zahlreiche Anhänger des FC Schalke 04 ordentlich danebenbenommen – jetzt ist sogar die Polizei auf der Suche nach ihnen!

Als würde der FC Schalke 04 nicht schon genug Negativ-Schlagzeilen schreiben. Erst am Freitagabend (29. November) hagelte es eine üble 0:3-Klatsche gegen den 1. FC Kaiserslautern – Königsblau steckt mitten im Abstiegskampf! Den rief auch Interims-Sportdirektor Youri Mulder aus. Wir berichteten hier>>>

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Kaiserslautern-Fans von Schalkern attackiert

Klar, dass der Frust bei einigen Schalke-Fans da groß ist. Doch muss so etwas wirklich sein? Anhänger des 1. FC. Kaiserslautern besuchten nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04 am Freitag (29. November) den Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen am Heinrich-König-Platz in der Altstadt – dann kam es zu Tumulten!

Gegen 23.15 Uhr trat eine circa fünfzehnköpfige Personengruppe, bestehend aus mutmaßlichen Schalke-Fans, an sie heran. Drei Tatverdächtige suchten den direkten Kontakt zu drei Kaiserslautern-Fans und sprachen sie auf ihre Fanschals an. Nach einem kurzen verbalen Austausch forderten die Schalke-Anhänger die Herausgabe der Fanschals.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Jetzt sucht die Polizei nach den Schalkern

Doch das verweigerten die Kaiserslauterer – und bekamen prompt ihre Schals von den Schalkern entrissen! Im Anschluss entfernte sich die gesamte Gruppe in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen waren alle männlich, circa 20 Jahre alt, von kräftiger Statur und trugen Schalke-Schals.

Du hast etwas gesehen? Zeugenhinweise zu dem genannten Sachverhalt werden telefonisch von der zuständigen Fachdienststelle unter 0209 365 5124 oder von der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.