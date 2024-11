FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern: Schock-Szene! Fans läuft es eiskalt den Rücken runter

Es sind Szenen, die niemand sehen will. Beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern hat sich ausgerechnet der Torschütze Ragnar Ache verletzt. Er knickte um, blieb liegen.

Noch vor der Pause muss Lautern-Star Ache ausgewechselt werden. Er konnte das Spiel gegen den FC Schalke 04 nicht fortsetzen, wurde vom Feld getragen.

FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern: Ache verletzt sicht

In der 12. Minute ließ Ache den 1. FC Kaiserslautern noch jubeln. Nach einer scharfen Flanke von Filip Kaloc in Richtung Strafraum stand Ache goldrichtig und traf zur 1:0-Führung. Für den 26-Jährigen war es bereits der neunte Saisontreffer. Damit steht er gemeinsam mit Isac Lidberg (Darmstadt), Rayan Philippe (Braunschweig) und Budu Zivzivadze (Karlsruhe) an der Spitze der Torschützenliste.

Ache präsentierte sich in den letzten Wochen in absoluter Top-Form. In den letzten fünf Spielen erzielte er vier Treffer, war für den starken Lauterer Aufschwung mitverantwortlich. Und auch gegen Schalke sorgte er zunächst für die Führung.

In der 42. Minute folgte dann der Schock. Bei dem Anblick lief es den Lautern-Fans eiskalt den Rücken hinunter: Ache knickte bei einem Sprint ohne Fremdeinwirkung um, blieb sofort auf dem Boden liegen. Der Stürmer zeigte sofort an, dass es für ihn nicht mehr weitergehen wird.

Schwere Verletzung bei Ache?

Die Teamärzte sprinteten aufs Feld, behandelten ihn zunächst dort. Dann stützten sie Ache und begleiteten vom Platz. Der 26-Jährige konnte mit dem rechten Fuß nicht einmal mehr auftreten. Das sah leider überhaupt nicht gut aus. Es ist eine schwerere Verletzung zu befürchten. Was die genaue Diagnose ist, werden aber erst genauere Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen.