Blut-Tat in Gelsenkirchen! Frau tot in Wohnung entdeckt

Blutige Tat in Gelsenkirchen!

Am Dienstagmittag (3. Dezember) wurde im Stadtteil Bulmke-Hüllen eine tote Frau in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei Gelsenkirchen hat sogar bereits einen Tatverdächtigen gefasst, wie sie mitteilt.

Gelsenkirchenerin getötet – 52-Jähriger festgenommen

Gegen 11.45 Uhr am Dienstag hatte die Polizei eine leblose Frau in einer Wohnung an der Bismarckstraße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen gefunden. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen soll sie durch Gewalteinwirkung verletzt werden.

Tatsächlich hat die Polizei schon einen Tatverdächtigen geschnappt. Ein 52-jähriger Mann hatte sich in der städtischen Polizeiwache selbst den Ermittlern gestellt und wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Gelsenkirchener Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Einsatzkräfte sicherten am Dienstag bereits den Tatort ab, nahm Proben und sammelte Hinweise. Nun wurde eine Mordkommission eingerichtet. Diese wird sich mit den Hintergründen des Tötungsdeliktes beschäftigen. Mehr dazu kann die Polizei zurzeit noch nicht offiziell verkünden.

Der 52-jährige Tatverdächtige dürfte nun allerdings in Untersuchungshaft kommen. Den entsprechenden Antrag hat die Staatsanwaltschaft Essen bereits am Mittwochmorgen (4. Dezember) gestellt.

Wir berichten an dieser Stelle in Kürze weiter.