Gelsenkirchen: Junge (2) stirbt in Kita – jetzt steht die Todesursache fest

Gelsenkirchen. Schrekliche Tragödie in Gelsenkirchen am Montag: In einer Mini-Kita ist ein zweijähriger Junge verstorben.

Der Unfall erschüttert die ganze Region. Mittlerweile sind Hintergründe des Unglücks in Gelsenkirchen bekannt.

Gelsenkirchen: Kind stirbt in Kita – Todesursache steht fest

Bei dem schrecklichen Vorfall in einer Kita in Gelsenkirchen-Schalke kam ein zweijähriges Kleinkind ums Leben. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren zwei Erzieherinnen und vier Kinder vor Ort. Zunächst war jedoch unklar, wie der Junge sterben konnte.

Wie die WAZ berichtet, soll der Junge von Erzieherin zum Mittagsschlaf in das untere Bett eines Gitter-Hochbetts gelegt worden sein. Als der Zweijährige allein in dem Ruheraum lag, muss er das elf Kilogramm schwere Bett mit der Matratze über ihm hochgedrückt haben. Er habe dann den Kopf durch das Bett durchgesteckt und sich dabei eingeklemmt. Das kleine Kind sei nach Angaben der Stadt in dieser Position offenbar erstickt.

Die Polizei teilte am Dienstagmorgen, dass das Kind am Montag gegen 13.45 Uhr – nach dem Mittagsschlaf – leblos aufgefunden wurde. Noch in der Kita an der Franz-Bielefeld-Straße wurde der Junge reanimiert und mit einem Rettungswagen in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht. Doch dort verstarb der Zweijährige leider. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Stadt Gelsenkirchen hat nach dem Unglück sofort alle Kitas der Stadt wegen der Konstruktion des Gitterbetts alarmiert. Ob noch weitere Kitas auf dieses Modell setzen, liest du bei der WAZ >>>

