Gelsenkirchen: ZOOM Erlebniswelt weist auf neues Detail hin – wäre es dir aufgefallen?

Die meisten Menschen zieht es in den Zoo, um sich Elefanten, Giraffen und Co. anzuschauen. Doch in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen dürfte dir bald ein weiteres Detail ins Auge springen. Der Anlass hierfür ist wundervoll und traurig zugleich.

Die ZOOM Erlebniswelt aus Gelsenkirchen verbreitete die Nachricht voller Dankbarkeit:

Das neue Detail im ZOOM in Gelsenkirchen wirst du am Eisbärengehege in der Erlebniswelt Alaska finden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Gelsenkirchen: ZOOM Erlebniswelt freut sich über großzügige Sepnderin

So habe der Gelsenkirchener Zoo eine „außergewöhnlich hohe Zuwendung einer Privatperson“ bekommen. Wie die ZOOM Erlebniswelt mitteilte, hinterließ eine kürzlich verstorbene Privatperson einen hohen Geldbeitrag für den Zoo.

Ursula Maria Mazur aus Recklinghausen spendet der ZOOM Erlebniswelt satte 120.000 Euro! „Wir sind überwältigt und Frau Mazur sehr dankbar für diese großzügige und außergewöhnliche Erbschaft“, freut sich Dr. Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt.

Gelsenkirchen: Spende mit langer Tradition

Ursula Maria Mazur sei eine langjährige Dauerkarteninhaberin des Zoos gewesen und stand den Tieren sehr nah. Und deswegen wird der Zoo ihr eine besondere Ehre zuteil kommen lassen: Schon bald wirst du im ZOOM Erlebniswelt nicht nur Tiere zu sehen bekommen, sondern auch eine Gedenktafel der Recklinghäuser am Eisbärengehege in der Erlebniswelt Alaska!

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Spenderin bekommt Gedenktafel

„In dankbarer Erinnerung an diese Tierfreundin möchten wir gerne auf den herausragenden Beitrag der Zooförderin aufmerksam machen“, erklärt Dr. Hendrik Berendson. Ursula Maria Mazur ist im Alter von grade einmal 59 Jahren am 1. Juli 2021 verstorben.

Wie das Geld investiert wird, darüber machte die ZOOM Erlebniswelt keine Angaben.

