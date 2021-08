Gelsenkirchen: Junge (2) stirbt in Kita – wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Gelsenkirchen: Ein zweijähriger Junge verstarb am Montag in einer Kita. Jetzt weiß die Polizei mehr. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen starb am Montag ein zweijähriger Junge in einer Mini-Kita.

Der Unfall erschütterte die ganze Region. Seit heute gibt es Neuigkeiten zu dem Unglück in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Polizei hat neue Informationen

Bei dem schrecklichen Vorfall in einer Kita in Gelsenkirchen-Schalke kam ein zweijähriges Kleinkind ums Leben. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren zwei Erzieherinnen und vier Kinder vor Ort. Es war jedoch unklar, wie der Junge sterben konnte.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Die Polizei teilte am Dienstagmorgen die neuesten Ergebnisse der Ermittlungen mit. Offenbar wurde das Kind am Montag gegen 13.45 Uhr – nach einem Mittagsschlaf – leblos aufgefunden. Noch in der Kita an der Franz-Bielefeld-Straße wurde der Junge reanimiert und mit einem Rettungswagen in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht. Doch dort verstarb der Zweijährige leider. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zur Todesursache können zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Genaueres zu dem Unglück in Gelsenkirchen kannst du >>>hier nachlesen. (mbo)