Gelsenkirchen: Fans realisieren erst jetzt, was Taylor Swift nach ihrem Konzert macht

Die ganze Welt schaut dieser Tage nach Gelsenkirchen. Denn mit Taylor Swift gibt sich der aktuell wohl gefragteste Star der Welt die Ehre im Ruhrgebiet.

Nach dem Konzertauftakt am Mittwoch (17. Juli) hat die Sängerin aus den USA noch zwei Auftritte vor der Brust. Die Swifties, wie die Fans des Megastars sich nennen, haben sich lange gefragt, wohin es Taylor Swift nach ihren Konzerten zieht (mehr dazu hier >>>). Mittlerweile ist das Rätsel gelöst.

Gelsenkirchen: Hier übernachtet Taylor Swift

Schon beim Konzert machte das Gerücht unter den Swifties die Runde. Taylor Swift soll zwischen ihren drei Auftritten nicht etwa im Ruhrgebiet übernachten. Stattdessen soll die 34-Jährige einen etwas längeren Weg auf sich nehmen und nach der Show in die NRW-Hauptstadt fahren.

Ihr Ziel: der Breidenbacher Hof. Mehrere Medien haben dieses Gerücht mittlerweile bestätigt. Taylor Swift soll also genau in dem 5-Sterne-Hotel in Düsseldorf übernachten, in dem auch die „Rolling Stones“ für gewöhnlich einkehren, wenn sie Konzerte in NRW spielen. Ob Taylor Swift genau wie Mick Jagger und Co. rund um ihre Auftritte ein Bad in der Menge genießen wird, wie zuletzt 2022 (hier mehr Details >>>)?

Viele Swifties werden sicherlich ihr Glück versuchen, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Die Polizei Düsseldorf ist nach Angaben der „Rheinischen Post“ bereits über den Aufenthalt der Sängerin informiert. Es ist davon auszugehen, dass Taylor Swift gemeinsam mit mit ihrem Freund Travis Kelce im Breidenbacher Hof einkehrt, der ebenfalls bei der ersten Show in Gelsenkirchen im Publikum gesehen wurde.

