Taylor Swift: Kurz vor Schalke-Gastspiel kommt es ans Licht – Swifties halten es kaum aus

Bald ist endlich so weit: Taylor Swift kommt für drei Konzerte ihrer „Eras Tour 2024“ in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen!

Der Besuch des US-Superstars wirft schon lange seine Schatten voraus, die Stadt setzte sogar einige Änderungen durch, um den drei Terminen am Mittwoch (17. Juli), Donnerstag (18. Juli) und Freitag (19. Juli) gerecht zu werden (hier mehr dazu). Doch wird Taylor Swift sich abseits der Auftritte überhaupt in Gelsenkirchen aufhalten? Vieles spricht dafür, dass die 34-Jährige während der drei Tage eher außerhalb unterkommen wird.

Taylor-Swift-Fans rätseln über Übernachtungsort

An drei Abenden in dieser Woche ist Taylor Swift in der Veltins-Arena auf Schalke zu sehen, gibt ein fast dreistündiges Konzert ihrer Hits. Doch viele Fans würden die Sängerin auch gerne abseits der Bühne erleben, am liebsten ihr Hotel belagern, um einen privaten Blick auf die „Cruel Summer“-Interpretin zu bekommen. Laut „Rheinischer Post“ müssten sie sich dafür aber eher außerhalb von Gelsenkirchen orientieren.

So ist es unwahrscheinlich, dass sich der Popstar ein Hotel in der Schalke-Stadt für die drei Tage in NRW ausgesucht hat. Während die Veltins-Arena zwar immer wieder Tour-Stätte für große Stars ist, gibt es daneben wenig glamouröse Orte. Viele internationale Stars wie Paul McCartney, Megan Fox oder Taylor Swifts Ex-Freund Harry Styles bevorzugten bei ihren NRW-Besuchen den „Breidenbacher Hof“ in Düsseldorf. Das 5-Sterne-Hotel an der Königsallee bietet neben jeder Menge Luxus auch Privatsphäre durch alternative Eingänge.

Übernachtet Taylor Swift in Dortmund oder Essen?

Falls es doch ein bisschen näher an Gelsenkirchen sein soll, könnten Taylor Swift und ihre Crew auch im Essener Hotel „Yggotel Solsort“ unterkommen. Das neu eröffnete Hotel beherbergte früher noch unter dem alten Namen „Arosa“ die Rolling Stones, ein Zimmer erinnert sogar an den Aufenthalt der Rockstars.

Auch Dortmund wäre ein Option – das „L´Arrivée“ hat spätestens seit der EM 2024 Erfahrung mit Stars, so soll unter anderem Ronaldo hier in den letzten Wochen gastiert haben. Klar ist: Einige Fans von Taylor Swift sind angesichts der Tatsache, die Sängerin vor ihrem Hotel zu erwischen, mindestens genauso angetan, wie von dem eigentlichen Konzert. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Suche nach dem Aufenthaltsort der US-Amerikanerin erfolgreich verläuft.