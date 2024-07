Gelsenkirchen: Polizei-Großeinsatz! Auch Taylor-Swift-Fans betroffen

Am Mittwochabend (17. Juli) war es endlich so weit: Taylor Swift gab ihr erstes von drei Konzerten in Gelsenkirchen! Am Rande des Konzerts kam es zu einem Polizei-Einsatz. Fans hatten Probleme bei der Abreise.

Ein Mann hat am Mittwochabend (17. Juli) einen größeren Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Erle ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte aufgrund einer „Hilfe suchenden Person“ in die Wirknerstraße gefahren.

Gelsenkirchen: Plötzlich ertönen Knallgeräusche

Als die Polizisten vor der Wohnung des 70-Jährigen angekommen waren, nahmen sie plötzlich Knallgeräusche wahr! Der Einsatzort wurde sofort abgesperrt und Spezialeinheiten rückten an.

Der Gelsenkirchener, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde schließlich vor Ort von den Einsatzkräften überwältigt. Dabei wurde er leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Im Anschluss wurde er zur weiteren Behandlung seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Gelsenkirchen: 60.000 „Swifties“ feiern

Auch Taylor-Swift-Fans waren von dem Einsatz betroffen: Durch Straßensperrungen kam es bei der Abreise vom Konzert in der angrenzenden Arena zu Verkehrsbehinderungen.

Rund 60.000 „Swifties“ haben beim ersten von drei Konzerten die Sängerin Taylor Swift in Gelsenkirchen gefeiert, wie die Polizei bekanntgab. Unfälle auf der A2 hatten im Vorfeld die Anreise vieler Fans erschwert. Rund um die Arena kam es zeitweise zu einem erhöhten Verlehrsaufkommen, was allerdings bei Veranstaltungen dieser Größe üblich ist.

Stalker festgenommen

Nach Hinweisen vom Veranstaltungsmanagement nahm die Polizei im Vorfeld des Konzerts einen Stalker in Gewahrsam. Zuvor hatte es Drohungen gegen die Sängerin gegeben. Insgesamt war es eine friedliche Veranstaltung, bei der die circa 60.000 Besucher gesungen, getanzt und gefeiert haben.