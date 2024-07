Taylor Swift in Gelsenkirchen: Unfassbare Bilder! Fans machen DAS vor Schalke-Arena

Die „Swifties“ drehen jetzt völlig durch! Vom 17. bis zum 19. Juli gibt US-Superstar Taylor Swift in Gelsenkirchen gleich drei Konzerte auf Schalke. Logisch, dass da etliche Fans schon Tage zuvor vor der Schalke-Arena campieren. Sie wollen ihrem Idol ganz nahe sein.

Am Mittwochabend (17. Juli) war es dann so weit: Taylor Swift tritt auf – und die Fans sind völlig aus dem Häuschen. Es ist naheliegend, dass viele Anhänger verzweifelt vor Konzertbeginn alles versuchten, noch an teure Tickets zu bekommen. Und diejenigen, die es trotz aller Versuche nicht geschafft haben, sorgen für unfassbare Bilder vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen!

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Unfassbare Bilder!

Kein Witz: Auf dem Gelände vor der Schalke-Arena tummeln sich Hunderte, womöglich gar Tausende Taylor-Swift-Fans, die keine Tickets haben – und von draußen DENNOCH was von ihrem Idol hören wollen! Mit Decken sitzen sie auf den Wiesen, lauschen der Musik. Die Fotos postete das Social-Media-Team der Veltins-Arena auf Instagram. Ob die Fans was hören können?

Andere Fans sind jedenfalls elektrisiert. Hier eine Auswahl einiger Kommentare zum Instagram-Post:

„Wir hören sogar sehr gut!“

„Fein, dass niemand weggeschickt wird.“

„Bin morgen auch da als Begleitung für eine Freundin.“

„Finde es cool, dass ihr da bleiben dürft!“

Mehr News zu Taylor Swift in Gelsenkirchen:

Fans machen DAS vor Schalke-Arena

Für Gelsenkirchen ist die Tour von Taylor Swift schon jetzt ein voller Erfolg – schon bevor die Konzerte überhaupt stattfanden. Die Stadt ist plötzlich bei den Fans weltweit in aller Munde, mehr noch als während der EM 2024 in Deutschland. Laut „Booking.com“ ist die Unterkunftssuche in der Stadt um unfassbare 3.511 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (mehr hier). Na, es bleibt abzuwarten, wie die anderen Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen abgehen…