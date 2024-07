Taylor Swift in Gelsenkirchen: Unfassbar! Du wirst nicht glauben, woher die meisten Fans anreisen

Fans von Taylor Swift zählen schon die Stunden und auch Gelsenkirchen bringt sich immer mehr in Stellung für die drei Konzerte der großen „Eras Tour 2024“ in dieser Woche!

Doch nicht nur Swifties aus NRW warten gespannt auf die Auftritte in der Veltins-Arena auf Schalke am Mittwoch (17. Juli), Donnerstag (18. Juli) und Freitag (19. Juli). Auch Taylor-Swift-Fans aus ganz Deutschland und anderen Ländern kommen dieser Tage in den Ruhrpott.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Fans aus allen Ländern vor Ort

Für Gelsenkirchen ist die Tour von Taylor Swift wohl schon ein Erfolg, bevor die Konzerte überhaupt stattgefunden haben. Die Stadt ist plötzlich bei Anhängern von Taylor Swift weltweit in aller Munde, laut dem Reiseportal „Booking.com“ ist die Unterkunftssuche in der Stadt um 3.511 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Nicht nur Swifties aus NRW und dem Ruhrgebiet wollen für die drei Konzerte im größten Bundesland in Gelsenkirchen nächtigen. Auch Besucher aus den USA, den Niederlanden, aus Belgien, Spanien und Großbritannien haben nach Unterkünften in der Stadt gesucht.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Stadt profitiert am meisten

Im Vergleich zu den anderen Städten Hamburg und München, wo Taylor Swift ebenfalls Halt mit der „Eras Tour“ macht, hat Gelsenkirchen mit Abstand den höchsten Zuwachs an Suchvolumen erreicht. In Hamburg stiegen die Suchanfragen für den Zeitraum der Konzerte um 11 Prozent im Jahresvergleich, in München um 28 Prozent.

Dabei muss man allerdings bedenken, dass Gelsenkirchen im Vergleich zu den beiden anderen Städten eher weniger als Touristenstadt gilt. Während Hamburg und München ohnehin gerne von ausländischen Urlaubern besucht werden, wird Gelsenkirchen eher nicht als klassisches Urlaubsziel ins Auge gefasst. Viele Fans von Taylor Swift haben sich möglicherweise auch den Auftritt in Gelsenkirchen für einen Konzertbesuch ausgesucht, weil die Preise für Unterkunft und Verpflegung wohl unter denen in München und Hamburg liegen dürften.