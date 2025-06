Shakira muss erneut Konzert absagen – „Nichts ist schmerzhafter“

Shakira muss ihren Fans am Samstag (31. Mai) eine Hiobsbotschaft mitteilen. Ihr geplantes Konzert in Washington kann nicht stattfinden – das ist die zweite Konzert-Absage innerhalb von drei Tagen.

Bereits der Auftritt in Bosten fand schon nicht statt, nun auch noch Washington. Shakira bedauert den Ausfall in ihrer Instagram-Story sehr und betont, dass die Gründe dafür „außerhalb ihrer eigenen Kontrolle“ liegen.

Shakira: Probleme bei der Tournee-Logistik

Grund dafür sind „Tour-Produktionsprobleme“, die vorher auch ihren Auftritt in Boston verhinderten, wie „BBC“ berichtet. In beiden Städten hatten logistische Herausforderungen und technische Schwierigkeiten den geplanten Ablauf der Shows beeinträchtigt. Die Absagen erfolgten kurzfristig.

Eine Erklärung der Veranstaltungsstätte in Washington beschreibt die Situation detaillierter: „Komplikationen mit der vorherigen Show in Boston“ führten dazu, dass „Shakiras gesamte Tourproduktion nicht rechtzeitig nach Washington, D.C. transportiert werden kann.“ Diese Schwierigkeiten entstanden nach ihrem abgesagten Auftritt in Boston, der wie unter anderem „CBS News“ berichtet hatte, wegen Sicherheitsproblemen mit der Bühne nicht stattfinden konnte.

„Nichts ist schmerzhafter“

Shakira erklärte gegenüber ihren Fans, sie sei „am Boden zerstört“, dass die Shows „dieses Mal einfach nicht möglich waren“. Sie betonte, dass unglückliche Umstände in Boston auch ihre kommenden Termine beeinflussen. Dadurch blieb ihr keine andere Wahl, als das geplante Konzert in Washington zu streichen.

In ihrer Instagram-Story betonte sie außerdem: „Nicht ist für einen Künstler schmerzhafter als zwei ausverkaufte Stadion-Shows wie die in Boston und DC absagen zu müssen, für Gründe außerhalb der eigenen Kontrolle.“ Die 48-Jährige bedankte sich zudem für den Rückhalt ihrer Fans und hofft auf Verständnis. In einer Erklärung äußerte sie, dass alles in ihrer Macht stehende tun wolle, um so schnell wie möglich bei ihren Fans zu sein.

