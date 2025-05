Taylor Swift erreicht Nachricht und muss immer wieder „in Tränen ausbrechen“ – DARAUF hat sie so lange gewartet

Taylor Swift kann es nicht glauben, die Sängerin erreicht plötzlich eine Nachricht, mit der sie nicht mehr gerechnet hätte. Immer wieder bricht die 35-Jährige in Tränen aus – aber nicht aus Trauer, sondern aus Freude.

Denn nach jahrelangem Kampf besitzt Taylor Swift wieder die Rechte an ihren ersten sechs Alben. Für 360 Millionen Dollar erwarb sie diese von Shamrock Capital zurück. „Ich platze vor Freude“, schrieb die Sängerin in einem emotionalen Brief an ihre Fans und zeigte sich überwältigt von diesem Meilenstein.

Taylor Swifts langer Weg zur Rückgewinnung

Schon 2019 begann Swifts Reise, als Scooter Braun ihre Master-Aufnahmen kaufte – für sie ein „Albtraum“. Statt aufzugeben, startete die Künstlerin ihr Re-Recording-Projekt. Die veröffentlichten „Taylor’s Version“-Alben wurden enorme Erfolge und übertrafen teilweise die Streams der Originale um das Zehnfache.

In dem Brief schreibt sie davon, dass sie vor Freude über die Nachricht immer wieder in Tränen ausbrechen müsse. Nun verkündet Swift stolz und erleichtert: „Die ganze Musik, die ich je gemacht habe, gehört jetzt mir“.

Dank Shamrock Capital, die Taylor Swifts Wunsch verstanden, wurde der Rückkauf möglich. „Sie haben verstanden, was das für mich bedeutete“, würdigte sie die Firma. Ihr Einsatz und die Unterstützung ihrer Fans ermöglichten diesen historischen Moment – auch finanziell, durch ihre erfolgreiche „Eras“-Tour.

Taylor Swift schließt mit der Vergangenheit ab

Von „Reputation“ fehlen bislang Neuaufnahmen, da das Album stark mit einer bestimmten Lebensphase verknüpft sei. „Ich dachte, es könnte durch eine Neuaufnahme nicht verbessert werden“, gesteht sie. Ihr Debütalbum hingegen habe sie vollständig eingespielt und ist mit den Ergebnissen zufrieden. Weitere Neuaufnahmen wird sie zu einem angemessenen Zeitpunkt veröffentlichen.

Swift betont, wie wichtig ihre Erfahrung für andere Künstler war. Ihr Engagement stärkte das Bewusstsein für die Rechte an Master-Aufnahmen. Der Kampf um ihre Musik inspirierte Branchenkollegen und gab ihnen eine Stimme. Die Sängerin dankt ihren Fans: Ohne deren Unterstützung wären die Re-Recordings und der Rückkauf nicht möglich gewesen.

