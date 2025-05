Marvel mit Knallhart-Absage: Bittere Pille für „Avengers“-Fans

Jahr für Jahr pilgern Hunderttausende begeisterte Film- und Comic-Fans nach San Diego (USA) zur weltweit größten Comic-Con, um News zu kommenden Filmen, Serien u.v.m. als erstes zu erfahren und ihren Lieblings-Stars ganz nah zu sein.

Comic-Riese Marvel war dabei stets einer der großen Player vor Ort, veranstaltete Mega-Events in der größten Halle des Messegeländes, der „Hall H“ – doch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen eine bittere Nachricht für all ihre Fans, die extra nach San Diego kommen wollten.

Marvel verzichtet auf Hall-H-Panel

Marvel wird bei der diesjährigen San Diego Comic-Con (SDCC) kein Hall-H-Panel-Event abhalten. Mit der Verschiebung von „Avengers: Doomsday“ auf Dezember 2026 hat Marvel nun noch eine weitere SDCC vor der Premiere. Das Timing für ein großes Panel sei aktuell nicht ideal, berichten Quellen aus dem Unternehmen.

Trotzdem wird Marvel prominent bei der SDCC vertreten sein. Geplant sind zahlreiche Panels zu Comics, Games und weiteren Themen. Laut Insidern erwartet Besucher auch ein gigantischer, neu designter und interaktiver Stand zu „Fantastic Four: First Steps“ (ab 24. Juli im Kino). Überraschungen könnten ebenfalls auf dem Programm stehen, dennoch bleibt Marvel bisher geheimnisvoll.

Marvel hat in der Vergangenheit wiederholt Hall H ausgelassen, oft wegen unpassendem Timing. Zum Beispiel stand 2011 der Dreh zum ersten „Avengers“ im Fokus, 2015 fehlte präsentationsreifes Material, und 2018 gab es viele Filmabschlüsse, jedoch keine bahnbrechenden News. Grund dafür war nie fehlendes Interesse, sondern Marvels Philosophie: „Go big or stay home.“

Marvels reduzierter Fokus auf Hall H

Auch äußere Faktoren verhinderten Hall-H-Präsenz. Pandemie-Jahre wie 2020 und 2021 sowie die Doppelstreiks in Hollywood 2023 führten zu Abwesenheiten. Vergangenes Jahr überraschte Marvel jedoch mit Highlights: Über 2022 staunte SDCC mit einem „Deadpool & Wolverine“-Screening von Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Den Höhepunkt bildete Robert Downey Jr.s Enthüllung als Doctor Doom.

