Gelsenkirchener erhalten beunruhigende Anrufe – Polizei mit wichtiger Warnung

Aktuell versuchen Betrüger unschuldige Anwohner in Gelsenkirchen übers Ohr zu hauen. Dabei nutzen sie verschiedene Maschen, um an das Geld der Leute zu kommen.

Wie diese fiese Taktik aussieht und was die Polizei Gelsenkirchen dazu sagt, erfährst du in diesem Artikel.

Gelsenkirchen: So gemein ergaunern Betrüger dein Geld

In Gelsenkirchen ist es in letzter Zeit des Öfteren zu Gaunereien übers Telefon gekommen. Und dabei haben die Opfer ordentlich Geld verloren. Zwei Fällen sind jetzt bekannt geworden, beide geschahen am Donnerstag (4. Mai). Im ersten Fall bekam ein 35-jähriger Mann aus Gelsenkirchen-Schalke eine Nachricht über einen Messengerdienst – angeblich von seinem Vater. Es hieß, dass dieser unbedingt Geld benötige, um eine vierstellige Rechnungssumme zu begleichen. Der 35-Jährige hegte nach einer kurzen Unterhaltung keinen Zweifel an der Geschichte und überwies schließlich das Geld an den oder die Täter. Erst als er am Abend mit seinem echten Vater telefonierte, bemerkte er den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Im zweiten Fall wurde eine 83-jährige Frau aus Gelsenkirchen Opfer von falschen Bank-Mitarbeitern. Ein Unbekannter rief gegen 10 Uhr morgens an und berichtete von einer unberechtigten Abbuchung auf dem Konto der alten Dame. Daraufhin übernahm ein gefakter Sicherheitsbeamter das Telefonat und riet der 83-Jährigen ihre EC-Karten zu sperren. Außerdem wollte er ihre Konto- sowie PIN-Nummern wissen. Direkt nach dem Telefonat erschien dann ein junger Mann an ihrer Wohnungstür in Gelsenkirchen-Beckhausen, um ihre Bankkarte abzuholen und angeblich sperren zu lassen. Als die Seniorin später bei ihrer tatsächlichen Sparkasse anrief, kam der fiese Betrug ans Licht. Zwar ließ sie ihre Karte sofort sperren, doch die Täter waren mit dem erbeuteten Geld inzwischen schon über alle Berge.

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zur Prävention

Im Fall der 83-jährigen Dame aus Gelsenkirchen gibt es zumindest eine Täterbeschreibung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die diesen Mann gesehen haben könnten: Der Unbekannte, der die Bankkarte an der Tür abgeholt hat, „ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur sowie dunkle, glatt gegelte Haare und trug zur Tatzeit dunkle Sportkleidung“. Falls du irgendwas gesehen hast, wende dich bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0209/365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209/365 8240.

Zudem warnt die Polizei noch mal ausdrücklich vor diesen beiden Maschen: Bank-Mitarbeiter fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten wie Passwörtern, Kontodaten oder PIN-Codes. Falls du dir unsicher bist, erkundige dich zuerst noch mal bei deiner Bank oder ruf direkt die Polizei an. Dasselbe gilt bei dem ersten Betrugsfall mit dem 35-jährigen Mann aus Gelsenkirchen. Hier rät die Polizei grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn jemand per Nachricht Geld verlangt. Die beste Lösung wäre einfach den Verwandten unter seiner „alten Nummer“ zu kontaktieren oder die Polizei zu verständigen. Wichtig: Bitte klär auch Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde über diesen dreisten Maschen auf. So haben Betrüger keine Chance mehr!